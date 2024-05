Tuyết rơi dày giữa tháng 5 ở Moskva

(VTC News) -

Ông Roman Vilfand - người đứng đầu Trung tâm Khí tượng Thủy văn Nga cho biết, trận tuyết ở Moskva hôm 9/5 là trận tuyết đầu tiên được ghi nhận vào tháng 5 ở Moskva trong nhiều năm qua.

Cũng theo ông Vilfand, tại nhiều khu vực ở Moskva, tuyết rơi dày từ 1 cm đến 5 cm. Ngay cả ở Quảng trường Đỏ, tuyết cũng rơi dày vào đúng thời điểm diễn ra lễ duyệt binh kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít.

"Đây là lần đầu tiên chúng tôi ghi nhận tuyết rơi dày ở Moskva vào ngày 9/5", ông Vilfand nói.

Nhiệt độ trung bình ở Moskva hôm 9/5 là là 1,7 độ C, đây cũng là ngày 9/5 lạnh nhất kể từ năm 1972. (Ảnh: Moskva Times)

Nhà khí tượng học lưu ý rằng, nền nhiệt trung bình của ngày 9/5 vừa qua tương đương với nhiệt độ vào cuối tháng 3. Đây là hiện tượng thời tiết trái mùa so với lịch khí hậu thông thường.

Chuyên gia thời tiết Tatyana Pozdnykova cho biết, nhiệt độ trung bình ở Moskva hôm 9/5 là 1,7 độ C, đây là ngày 9/5 lạnh nhất kể từ năm 1972.

Sau nền nhiệt thấp buổi sáng, nhiệt độ trong ngày tăng lên 6 độ C vào buổi chiều và tuyết tan. Tuy nhiên, nhiệt độ trung bình trong ngày vẫn thấp hơn 10,8 độ C so với cùng thời điểm các năm trước.

Theo trang Gismeteo, đợt rét đậm ở Moskva diễn ra sau tháng 4 ấm nhất trong 23 năm. Nhiệt độ trung bình tháng trước là 10,9 độ C, cao hơn bình thường 5 độ C.

Trước đó, ngày 6/5, thời tiết ở Moskva và khu vực lân cận cũng thấp hơn nền nhiệt tiêu chuẩn (5 - 8 độ C). Trong suốt cả tuần, khu vực thủ đô Nga có mưa nhỏ, mưa tuyết và mưa đá.

Trong bối cảnh sương giá tháng 5, chính quyền địa phương quyết định bật lại hệ thống sưởi ở Moskva. Theo thị trưởng Sergei Sobyanin, việc cung cấp nhiệt sẽ tiếp tục cho đến khi thời tiết trở lại bình thường.

Theo TASS, vào ngày 3/12/2023, Moskva đã chứng kiến trận bão tuyết lớn nhất trong 145 năm theo dõi thời tiết, với lớp tuyết dày tới 10,7 mm trong vòng 12 giờ.

Kỷ lục trước đó ghi nhận vào năm 1980 khi Moskva chứng kiến lượng tuyết rơi 9,4 mm.