Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam

Tại buổi tiếp, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cho rằng, những năm qua, quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Canada không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực, nhất là quan hệ cấp cao và đối ngoại nhân dân. Đây là tiền đề quan trọng để Việt Nam và Canada thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong thời gian tới.

Nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong khu vực, đồng chí Trịnh Văn Quyết cho biết, Việt Nam luôn là thành viên tích cực, có trách nhiệm của ASEAN và sẵn sàng đóng vai trò cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa Canada với ASEAN. Đồng thời, Việt Nam cũng mong muốn trở thành cửa ngõ kết nối giao thương giữa Canada với thị trường khu vực Đông Nam Á, qua đó tạo thêm động lực cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai bên.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chia sẻ, sau Đại hội XIV của Đảng và kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, Việt Nam đang quyết liệt triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tạo dựng không gian và động lực phát triển mới. Việt Nam phấn đấu thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm; trong đó đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Việt Nam đặc biệt coi trọng phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương bày tỏ mong muốn: Trong nhiệm kỳ đại sứ tại Việt Nam, trên vai trò của mình, ông Jim Nickel sẽ thúc đẩy mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Canada bằng các giải pháp cụ thể để nâng tầm mối quan hệ giữa hai quốc gia, nhất là các hoạt động ngoại giao cấp cao và đối ngoại nhân dân.

Ông Jim Nickel cho biết rất ấn tượng về những kết quả Việt Nam đạt được.

Ông Jim Nickel cho biết rất ấn tượng về những kết quả Việt Nam đạt được sau thành công của Đại hội XIV của Đảng và kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI. Đây là cơ sở quan trọng để thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu hai nước tiếp tục tăng trưởng cao; giao lưu nhân dân giữa hai nước phát triển mạnh mẽ.

Thông tin về việc có nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập tại Canada, ông Jim Nickel đánh giá: Giao lưu nhân dân là điểm sáng trong việc thúc đẩy các hoạt động đối ngoại giữa hai nước. Việt Nam và Canada đã có những thảo luận tích cực, sâu sắc về an ninh năng lượng, giáo dục và khoa học, đây đều là những lĩnh vực để Việt Nam và Canada cùng hợp tác phát triển, mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho nhân dân hai nước. Canada có nhiều thế mạnh về khoa học, giáo dục, đào tạo và sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm này cho Việt Nam.

Toàn cảnh buổi tiếp

Đại sứ Canada tại Việt Nam cũng mong muốn cộng tác sâu rộng hơn nữa đối với các cơ quan báo chí Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh nền báo chí toàn cầu đối mặt với nhiều thách thức, nhất là về thông tin giả. Đại sứ Jim Nickel đánh giá cao vai trò của các cơ quan báo chí Việt Nam trong việc tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước, đồng thời bày tỏ mong muốn đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong ứng phó với tin giả, thông tin sai lệch và những thách thức mới do sự phát triển của trí tuệ nhân tạo trong môi trường truyền thông số.

Trao đổi về các định hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên nhất trí cho rằng vẫn còn nhiều dư địa để thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Canada, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, an ninh năng lượng, an ninh lương thực và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Hai bên cũng trao đổi về hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, báo chí.