Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương: Báo chí cần có cách làm mới, tư duy sáng tạo

Đồng thời ông nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng thông tin, phát huy vai trò định hướng dư luận, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), chiều 15/6, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã đến thăm, chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN).

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đến thăm, chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam.

Củng cố niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến

Tại buổi làm việc, đồng chí ghi nhận những đóng góp quan trọng của Đài TNVN nói riêng và các cơ quan báo chí cả nước nói chung, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng thông tin, phát huy vai trò định hướng dư luận, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trịnh Văn Quyết đánh giá cao những thành tựu mà Đài TNVN đã đạt được trong nhiều năm qua, đặc biệt là trong năm 2026.

Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang quyết liệt triển khai các nghị quyết của Đảng, nhất là các nghị quyết mang tính chiến lược nhằm đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, báo chí đã thể hiện rõ vai trò là lực lượng chủ lực trong công tác tuyên truyền, truyền tải chủ trương, chính sách của Đảng đến với Nhân dân.

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin, báo chí còn góp phần định hướng nhận thức, củng cố niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến để xây dựng đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Đài TNVN với vị thế là một trong những cơ quan báo chí chủ lực của Trung ương đã có nhiều đóng góp nổi bật. Đài không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền mà còn tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn, tiêu biểu như Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII tại Quảng Ninh, thu hút đông đảo công chúng và sự tham gia của nhiều nhà báo quốc tế.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn, đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh báo chí cần tiếp tục phát huy vai trò của mình. Trong thời gian tới, Trung ương sẽ ban hành nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển đất nước, đặt mục tiêu tăng trưởng ở mức hai con số. Đây là mục tiêu lớn, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Bên cạnh các giải pháp về kinh tế, việc tạo dựng niềm tin, củng cố sự đoàn kết và đồng thuận trong nhân dân, cũng như niềm tin của các nhà đầu tư đối với triển vọng phát triển của đất nước là yếu tố then chốt. Trong nhiệm vụ này, báo chí giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Tổng Giám đốc Đài TNVN Đỗ Tiến Sỹ cùng các thành viên trong đoàn dâng hương tại ban thờ Bác Hồ tại phòng truyền thống của Đài TNVN.

Đồng chí yêu cầu các cơ quan báo chí, trong đó có Đài TNVN, cần tiếp tục định hướng dư luận, nâng cao nhận thức của nhân dân, phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác tư tưởng, dân vận và văn hóa của Đảng.

Báo chí cần đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức truyền thông, xây dựng nhiều mô hình mới, sáng kiến mới nhằm đưa thông tin đến công chúng nhanh hơn, sâu sắc hơn và hiệu quả hơn.

Đặc biệt, cần tăng cường các bài viết mang tính phân tích, lý giải các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh theo hướng đa chiều, giúp người dân hiểu rõ bản chất vấn đề, không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận thông tin đơn thuần.

Trước yêu cầu ngày càng cao, báo chí cần tiếp cận sự kiện từ nhiều góc độ, phân tích sâu sắc để làm rõ tác động và hiệu quả của từng vấn đề. Điều này đòi hỏi đội ngũ làm báo phải không ngừng nâng cao trình độ, đổi mới tư duy, sáng tạo trong cách thể hiện để đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng đa dạng của công chúng.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng đoàn công tác tham quan một số đơn vị trong Đài TNVN.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết cũng đề cập đến một gợi ý quan trọng từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc phát triển các chương trình phát thanh, đặc biệt là chương trình âm nhạc.

Theo đó, Đài TNVN cần nghiên cứu xây dựng một kênh âm nhạc riêng hoặc bố trí các khung giờ phù hợp với từng nhóm đối tượng người nghe, với nội dung phong phú, bao gồm nhạc truyền thống, nhạc thính phòng, nhạc cổ điển và các thể loại khác.

Ngoài ra, các chương trình thông tin, bình luận cũng cần tiếp tục đổi mới để người nghe có thể hiểu sâu vấn đề; không chỉ đưa thông tin mà phải phân tích thông tin.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh là tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Báo chí cần có những cây bút sắc bén, các bài viết có tính chiến đấu cao, lập luận chặt chẽ, thuyết phục.

Có thể xây dựng các chuyên mục nhận diện những quan điểm trái với đường lối, chủ trương của Đảng để kịp thời phản bác; phát huy lợi thế phủ sóng rộng khắp của Đài TNVN để lan tỏa thông tin tới Nhân dân.

Đối với các bài viết, bài phát biểu của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Đài TNVN có thể tổ chức các chương trình phân tích chuyên sâu để giúp người dân hiểu rõ hơn nội dung, tư tưởng và thông điệp để những nội dung ấy thực sự thấm sâu vào nhận thức và tư duy của nhân dân.

“Rất mong các đồng chí sẽ có thêm động lực mới, cách làm mới, tư duy sáng tạo mới để tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng chung của Đảng và đất nước”, đồng chí Trịnh Văn Quyết nói.

VOV sẽ cải tiến nội dung để tuyên truyền hiệu quả hơn

Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam - bày tỏ sự vui mừng và vinh dự được đón Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương do đồng chí Trịnh Văn Quyết làm trưởng đoàn đến chúc mừng nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam; đồng thời cho biết sẽ tiếp thu đầy đủ những chỉ đạo vì đó vừa là lời động viên, nhưng cũng là nhiệm vụ mà Đài cần phải thực hiện.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết và các đại biểu chụp ảnh chung với Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tổng Giám đốc Đài TNVN cho biết, với vị trí, chức năng, nhiệm vụ được Bộ Chính trị giao theo Quyết định số 16-QĐ/TW ngày 30/3/2026, Đài TNVN sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

“Thời gian qua, Đài TNVN đã bắt đầu liên hệ với đại sứ quán các nước để có thêm tư liệu, băng đĩa âm nhạc. Đài TNVN đã có hợp tác truyền thông với rất nhiều quốc gia trên thế giới, đó cũng là lợi thế để triển khai chương trình mới.

Chúng tôi xin tiếp thu ý kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và những gợi ý của đồng chí Trịnh Văn Quyết để nghiên cứu về chương trình âm nhạc mới sinh động. Đài TNVN cũng sẽ cải tiến nội dung khác để các chương trình ngày càng hấp dẫn, thông tin có chiều sâu và tuyên truyền hiệu quả hơn”, theo Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ.

Nguyễn Vân- Đinh Trung (VOV.VN)