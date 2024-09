Trung Quốc chỉ trích tàu Đức đi qua eo biển Đài Loan

(VTC News) -

"Hành vi của phía Đức làm tăng nguy cơ an ninh và gửi đi những tín hiệu không chính xác", người phát ngôn quân đội Trung Quốc Li Xi bình luận.

Tàu tiếp tế Frankfurt am Main của Đức. (Ảnh: GT)

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius trong khi đó cho rằng các tàu này chỉ đang di chuyển trên "vùng biển quốc tế" theo tuyến đường an toàn nhất, "xét theo điều kiện thời tiết". Các quan chức Bộ Quốc phòng Đức cho biết hai tàu này đang đi từ Hàn Quốc đến Philippines.

Phản ứng lại, Bắc Kinh đã triển khai lực lượng để giám sát các tàu Đức.

Hôm 13/9, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius xác nhận khinh hạm Baden-Wuerttemberg và tàu tiếp tế Frankfurt am Main của hải quân Đức đã đi qua eo biển Đài Loan. Trước đó, các tàu quân sự Mỹ cũng như các tàu do các quốc gia khác điều hành cũng thường đi qua tuyến đường thủy này, đề cập đến tự do hàng hải.

Nhưng chuyến đi tàu Baden-Wuerttemberg là lần đầu tiên sau hơn hai thập kỷ, theo truyền thông Đức.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken từng bày tỏ quan ngại với Trung Quốc về các cuộc tập trận xung quanh Đài Loan. Trong những năm gần đây, Bắc Kinh gia tăng áp lực với các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn xung quanh hòn đảo này.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz, khi được hỏi về thông tin các tàu hải quân nước này đi qua eo biển Đài Loan, cho rằng ông "không có nhiều điều để nói", vì "đó là một tuyến đường thủy quốc tế".