Trực tiếp bóng đá New Zealand vs Ai Cập 8h ngày 22/6, bảng G World Cup 2026

Trận đấu giữa New Zealand và Ai Cập bắt đầu lúc 8h ngày 22/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số New Zealand vs Ai Cập mới nhất tại đây.

Thông tin trận New Zealand đấu với Ai Cập (8h ngày 22/6)

New Zealand gặp Ai Cập trên sân BC Place ở Vancouver, Canada. Khán giả Việt Nam có thể xem trực tiếp trận New Zealand đấu với Ai Cập trên VTV3 và VTV6. Trọng tài chính của trận đấu là ông Omar Al Ali, người UAE.

Đây là trận đấu giữa 2 đội tuyển vẫn đang chờ chiến thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup. New Zealand chưa thắng sau 7 trận ở giải đấu này, còn Ai Cập trải qua 8 trận chỉ hòa và thua.

New Zealand và Ai Cập chưa từng gặp nhau tại World Cup. Theo Opta, đây cũng là trận đầu tiên của New Zealand trước một đại diện châu Phi ở World Cup. Trong 3 lần đối đầu trước đây ở cấp đội tuyển, Ai Cập bất bại trước New Zealand với 2 chiến thắng và 1 trận hòa.

Thuật toán mô phỏng của Opta đánh giá Ai Cập có khả năng thắng 59,6%. Khả năng hòa là 22,7%, còn khả năng New Zealand thắng là 17,7%.