Trọng tài World Cup 2026 bị chặn nhập cảnh vào Mỹ

(VTC News) -

Ngày 9/6, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) xác nhận một công dân Somalia đến sân bay quốc tế Miami từ Istanbul hôm 7/6 không được phép nhập cảnh. Theo AP, nhân vật này là ông Omar Artan - một trong số các trọng tài được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) chỉ định làm nhiệm vụ tại World Cup 2026.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) sau đó xác nhận ông Artan "không đủ điều kiện nhập cảnh do các lo ngại liên quan đến quá trình thẩm tra an ninh" sau khi đến bang Florida. Cơ quan này không công bố thêm chi tiết về lý do từ chối.

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cho biết trọng tài Artan sẽ không thể tham gia các khóa tập huấn cũng như công tác điều hành giải đấu. "Tương tự các giải đấu FIFA trước đây, chính phủ nước chủ nhà là bên có quyền quyết định cuối cùng về việc ai được cấp thị thực và ai được phép nhập cảnh vào lãnh thổ của họ", FIFA thông báo.

Trọng tài Omar Artan lỡ cơ hội làm nhiệm vụ tại World Cup 2026. (Ảnh: AP)

Omar Artan là một trong 52 trọng tài được FIFA lựa chọn cho World Cup 2026 và được kỳ vọng sẽ trở thành người Somalia duy nhất cầm còi tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Việc ông không được phép nhập cảnh đã nhanh chóng gây tranh luận, nhất là trong bối cảnh Somalia nằm trong danh sách các quốc gia bị siết chặt nhập cảnh theo chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Trước đó, đội tuyển Iran cũng gặp khó khăn về thị thực khi một số thành viên ban huấn luyện không được cấp phép vào Mỹ. Trong khi đó, các cầu thủ Iran phải đóng quân tại Mexico và chỉ sang Mỹ thi đấu khi đến ngày ra sân.

Trước khi xảy ra sự việc, Artan từng chia sẻ với Al Jazeera rằng việc được góp mặt tại World Cup là vinh dự lớn đối với ông. Vị trọng tài cho biết hành trình theo đuổi nghề cầm còi của mình không hề dễ dàng khi đất nước vẫn thường xuyên đối mặt với bất ổn và xung đột.

“Bạn không thể bỏ cuộc. Nếu muốn đến được một sân khấu như World Cup, bạn phải tiếp tục tiến lên và chiến đấu vì mục tiêu của mình”, ông Artan chia sẻ.

Ngày càng có nhiều tiếng nói bày tỏ lo ngại về khả năng người hâm mộ và khách quốc tế gặp khó khăn trong quá trình nhập cảnh hoặc bị kiểm tra gắt gao trong thời gian diễn ra World Cup. Thị trưởng thành phố New York Zohran Mamdani đã công khai chỉ trích kế hoạch tăng cường lực lượng Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) tại thành phố trong suốt giải đấu.

“Bóng đá không thể tách rời cộng đồng nhập cư. Họ là những người chơi bóng, huấn luyện, làm việc tại các sân vận động và tạo nên bầu không khí của World Cup. Sáu trong số các cầu thủ của đội tuyển quốc gia nam Hoa Kỳ là người nhập cư. Chúng tôi sẽ không để bất kỳ ai gieo rắc nỗi sợ hãi trong cộng đồng của mình”, ông Mamdani viết trên mạng xã hội.