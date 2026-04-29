Tuyển Iran dùng biệt danh mới dự World Cup 2026?

Theo Tehran Times, đội tuyển Iran sẽ tham dự World Cup 2026 với cái tên đặc biệt "Minab 168". Động thái này nhằm tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong cuộc tấn công nhằm vào trường nữ sinh ở thành phố Minab, tỉnh Hormozgan, miền nam Iran ngày 28/2.

Chưa có thông tin cụ thể về việc đội tuyển Iran sẽ sử dụng tên gọi "Minab 168" thế nào tại World Cup 2026. Hiện tại, toàn bộ các đội tuyển là thành viên của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đều sử dụng tên quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà họ đại diện. Đội tuyển Iran không phải ngoại lệ và đang sử dụng tên này (viết tắt IRN) trong các văn bản chính thức, bảng tỷ số... của các giải đấu. Ngoài ra, họ còn dùng biệt danh "Team Melli" làm tên thay thế trên mạng xã hội và các chiến dịch truyền thông, quảng bá.

Theo tờ báo của Iran, con số “168” tượng trưng cho số học sinh thiệt mạng trong vụ việc nêu trên. Sự kiện này từng gây rúng động dư luận và được xem là một trong những ký ức đau buồn của đất nước.

Quyết định này được đưa ra tại cuộc họp của Ủy ban Văn hóa World Cup 2026, nơi các quan chức Iran bàn thảo kế hoạch quảng bá hình ảnh đất nước ra quốc tế. Không chỉ dừng ở yếu tố thể thao, Tehran còn nhấn mạnh việc tận dụng giải đấu để giới thiệu văn hóa, lịch sử và bản sắc dân tộc tới bạn bè toàn cầu.

Đội tuyển Iran tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong cuộc tấn công nhằm vào trường tiểu học Shajarah Tayyiba. (Nguồn: Yahoo Sports)

Trước đó, các cầu thủ Iran đã đeo băng tang đen và ôm cặp sách trên tay khi quốc ca vang lên trước trận giao hữu tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 27/3. Phát ngôn viên của đội tuyển cho biết đây là hành động nhằm phản đối vụ tấn công nhằm vào trường học xảy ra trong ngày đầu của cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran.

Theo Thống đốc tỉnh Hormozgan, vụ tấn công xảy ra vào khoảng 10h45, tức gần một giờ sau khi Mỹ và Israel tiến hành các đợt không kích và phóng tên lửa. Một số nguồn tin am hiểu về vụ việc tin rằng ngôi trường tiểu học tại Iran có thể đã bị nhận diện nhầm là cơ sở quân sự, dẫn đến việc trở thành mục tiêu trong các cuộc tấn công này.

Tại World Cup 2026, Iran rơi vào bảng G cùng Bỉ, Ai Cập và New Zealand. Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã từ chối đề nghị của Iran về việc chuyển các trận đấu của đội bóng này sang địa điểm thi đấu ngoài nước Mỹ.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran tuyên bố đội nhà chỉ tham dự World Cup 2026 nếu không thi đấu tại Mỹ. Tuy nhiên, chưa có bất kỳ quyết định hay thông báo rút lui nào được gửi tới FIFA.