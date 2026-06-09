Olise lập hat-trick, Pháp thắng Bắc Ireland 3-1 trước World Cup 2026

(VTC News) -

Video: Pháp thắng Bắc Ireland 3-1.

Đội tuyển Pháp đánh bại Bắc Ireland 3-1 trong trận giao hữu quốc tế chuẩn bị cho World Cup 2026 diễn ra sáng 9/6 tại Lille. Michael Olise là nhân vật chính của trận đấu khi ghi cả 3 bàn cho đội chủ nhà.

Pháp kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Đội bóng của huấn luyện viên Didier Deschamps cầm bóng 72%, tung ra 27 cú sút và đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng 2,91. Bắc Ireland chỉ có 4 pha dứt điểm, tạo ra một số khoảnh khắc đe dọa hàng thủ đội chủ nhà nhưng không đủ để gây ra bất ngờ về tỷ số.

Sức ép từ đội tuyển Pháp được thể hiện rất sớm. Kylian Mbappe, Desire Doue, Aurelien Tchouameni và Olise liên tục có cơ hội. Trong đó Tchouameni đưa bóng trúng cột, còn Mbappe có một bàn thắng không được công nhận vì việt vị. Đội chủ nhà mở tỷ số ở phút 43 khi Olise có mặt đúng lúc trong vòng cấm để đá bồi sau tình huống bóng bật ra.

Đội tuyển Pháp thắng Bắc Ireland 3-1. (Ảnh: Reuters)

Bắc Ireland cũng có khoảnh khắc tiếc nuối. Jamie Donley đưa bóng vào lưới ở thời gian bù giờ hiệp một nhưng không được công nhận bàn thắng vì phạm lỗi trước đó. Ngoài pha bóng này, Bắc Ireland không có pha dứt điểm trúng đích nào ở hiệp đầu tiên.

Sau giờ nghỉ, Olise tiếp tục tạo khác biệt. Phút 49, tiền vệ của Bayern Munich dứt điểm chạm một trong vòng cấm, đưa bóng vào góc trái để nâng tỷ số lên 2-0. Đội tuyển Pháp bắt đầu thi đấu thong thả với nhiều điều chỉnh về đội hình.

Cơ hội cho Bắc Ireland xuất hiện. Phút 64, Shea Charles chuyền bóng chính xác để Patrick Kelly thoát xuống và dứt điểm gọn gàng, rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Đây là một trong số ít pha tấn công hiệu quả của đội khách trong trận đấu. Dù vậy, Pháp nhanh chóng tái lập cách biệt 2 bàn.

Olise hoàn tất cú hat-trick ở phút 74. Cầu thủ này tự đi bóng tới rìa vòng cấm rồi tung cú sút đưa bóng đập cột vào lưới. Sau bàn thắng thứ ba, Pháp tiếp tục tạo thêm sức ép với các pha dứt điểm của Mbappe, Cherki và Akliouche, nhưng không ghi thêm bàn.

Pháp 3 1 Bắc Ireland Olise 43' 64' Patrick Kelly Olise 49' Olise 74'