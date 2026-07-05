Triều Tiên lại thử vũ khí, Hàn Quốc và Nhật Bản quan ngại

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn nguồn tin từ Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) số ra hôm nay (5/7) cho biết, CHDCND Triều Tiên lại vừa tiến hành một vụ thử các loại vũ khí tấn công được gắn trên tàu khu trục thế hệ mới Kang Kon vào hôm 3/7 vừa qua, dưới sự thị sát của nhà lãnh đạo Kim Jong Un .

Khu trục hạm Triều Tiên Kang Kon phóng tên lửa. Ảnh: KCNA.

Kang Kon là tàu khu trục lớp 5.000 tấn thứ 2 do Triều Tiên tự chế tạo. Tàu này được hạ thủy vào tháng 5/2025, nhưng ngay sau khi tiếp nước, tàu bị mất thăng bằng, đổ nghiêng và vỡ đáy. Sau khi xảy ra sự cố, Triều Tiên đánh giá mức độ hư hại của khí tài chiến lược này là “không nghiêm trọng” và tàu đã được đưa vào ụ khô để khắc phục. Kang Kon đã được chạy thử nghiệm hôm 4/6 vừa qua.

Theo KCNA, các loại vũ khí được thử nghiệm lần này để đánh giá tính năng, sức công phá và độ chính xác… bao gồm tên lửa hành trình, pháo hạm, pháo tự động, cùng các phương tiện chiến đấu điện tử khác. Quá trình thử nghiệm bao gồm các bước như đánh giá khả năng tầm soát, dò tìm mục tiêu của hệ thống trinh sát được gắn trên tàu, xạ kích các loại pháo hạm và phóng thử tên lửa.

Trong khi đó, hãng thông tấn Jiji Press của Nhật Bản cũng dẫn nguồn tin từ Triều Tiên cho biết, sau khi thị sát vụ thử vũ khí, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nhấn mạnh “hoàn toàn có thể tin cậy vào khả năng phát triển sức mạnh chiến đấu của hải quân”, đồng thời khẳng định “sẽ tiếp tục duy trì và tăng cường khả năng răn đe, khả năng tiến hành chiến tranh bằng những nguồn lực mạnh mẽ”.

Trước đó, vào hôm 23/6 vừa qua, Bình Nhưỡng cũng đã tiến hành trọng thể lễ bàn giao tàu khu trục Choe Hyon cho lực lượng hải quân, trong khi Kang Kon có khả năng sẽ được triển khai thực chiến trong vòng 2 tháng tới. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un cũng đã đề cập khả năng đóng mới một tàu khu trục lớp 10.000 tấn cùng việc nghiên cứu - phát triển các loại “vũ khí bí mật dưới nước”.

Tất cả những động thái mang tính quân sự này của Triều Tiên đang thu hút sự chú ý đặc biệt và gây lo ngại sâu sắc cho Hàn Quốc và Nhật Bản.

Tuấn Nhật (VOV-Tokyo )