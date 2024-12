Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam sẽ giới thiệu các loại vũ khí nào?

(VTC News) -

Ban tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 vừa công bố danh sách các đơn vị trưng bày tại triển lãm năm nay. Trong danh sách này có nhiều doanh nghiệp quốc phòng nổi tiếng đến từ các nước có nền công nghiệp quốc phòng tiên tiến.

Mỹ có 15 đơn vị tham gia triển lãm, trong đó có các tên tuổi lớn như Boeing, Lockheed Martin...; Pháp có Airbus; Nga có 13 đơn vị tham gia, trong đó có Rosoboronexport thuộc Tập đoàn nhà nước Rostec; Trung Quốc có 2 đơn vị; Nhật Bản có 13 đơn vị.

Israel có 2 đơn vị, trong đó có Israel Aerospace Industries; Singapore có 13 đơn vị; Ấn Độ có 10 đơn vị, trong đó có BrahMos Aerospace.

Việt Nam có hơn 70 đơn vị tham gia triển lãm, trong đó có Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel); các nhà máy Z111, Z113, Z117, Z129, Z131, Z175, Z176; các công ty thành viên của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, các công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng...

Xe phóng tự hành của hệ thống tên lửa bờ đối hải Rubezh-ME được Tập đoàn Rostec của Nga giới thiệu tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024. (Ảnh: Quân đội Nhân dân)

Hiện tại, Mỹ và Nga đã đưa một số hệ thống vũ khí đến khu trưng bày ngoài trời của triển lãm tại sân bay Gia Lâm như máy bay vận tải C-103, máy bay tấn công mặt đất A-10, xe chiến đấu bộ binh BMP-3, hệ thống tên lửa bờ Rubezh-ME và hệ thống tên lửa chống tăng Kornet-UE.

Triển lãm sẽ trưng bày các thiết bị và công nghệ mới nhất bao gồm:

Hệ thống và thiết bị Phòng không - Không quân: Máy bay phản lực chiến đấu, máy bay trực thăng, máy bay huấn luyện, máy bay không người lái, tên lửa không đối không, tên lửa phòng không, tên lửa phòng không vác vai, tổ hợp pháo, tên lửa phòng không, trang thiết bị phòng không không quân khác.

Hệ thống và trang thiết bị Hải quân: Tàu ngầm, tàu chiến, tàu hỗ trợ, thiết bị trinh sát, quan sát ngầm, sonar; ngư lôi, thủy lôi; tên lửa đất đối hải.

Trang thiết bị Lục quân: Vũ khí; các loại đạn bộ binh, pháo binh, chống tăng…; thiết bị quan sát, ngắm bắn ngày, đêm; pháo mặt đất; pháo tự hành; hệ thống pháo phản lực phóng loạt; pháo cao xạ; tên lửa đất đối đất; tên lửa chống tăng; xe tăng; xe thiết giáp; xe chở quân; xe vận tải quân sự; xe máy, thiết bị công binh.

Cường kích A-10 của quân đội Mỹ. Đây là lần đầu tiên Mỹ đưa các máy bay quân sự đến Việt Nam tham gia triển lãm. (Ảnh: Quân đội Nhân dân)

Hệ thống trang thiết bị an ninh: Sinh trắc học; kiểm soát và an ninh biên giới; hệ thống và thiết bị phòng thủ dân sự; hải quan và di trú; chống khủng bố và hệ thống an ninh nhà nước nội bộ; hệ thống, thiết bị và dịch vụ cứu hộ và cứu trợ thảm họa, thiên tai; thực thi pháp luật; vũ khí phi sát thương...

Trang thiết bị thông tin liên lạc: Trang thiết bị phòng chống vũ khí hóa học; vũ khí, trang bị cho lực lượng đặc nhiệm; radar cảnh giới, điều khiển hỏa lực; các thiết bị tác chiến điện tử; robot trinh sát và chiến đấu trên không, mặt đất, mặt nước và dưới nước; các hệ thống C5I; hệ thống tác chiến không gian mạng; trang thiết bị hậu cần, bảo vệ người lính; hệ thống huấn luyện, mô phỏng; các loại trang thiết bị khác phục vụ quốc phòng; tên lửa hải đối hải...

Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024 diễn ra từ 19-22/12, tại Sân bay Gia Lâm (phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội). Lễ khai mạc diễn ra sáng 19/12. Tại lễ khai mạc, lực lượng không quân Việt Nam bay chào mừng, đặc công Quân đội Nhân dân Việt Nam, quân khuyển Biên phòng Quân đội Nhân dân Việt Nam biểu diễn chào mừng.

Từ 13h30 ngày 21/12, người dân có thể vào tham quan triển lãm.

Đây là lần thứ 2 Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì tổ chức triển lãm với mục đích chia sẻ thành tựu, kinh nghiệm nghiên cứu, sản xuất, sử dụng vũ khí trang bị và thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa các nước.