Trần Thế Tiến - CEO 2X năng động, vận hành 2 doanh nghiệp năm 23 tuổi

(VTC News) -

Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, Trần Thế Tiến ( Avin Trần) nung nấu trong mình khát vọng khởi nghiệp từ khi còn rất trẻ. Với niềm đam mê kinh doanh và mong muốn tạo dựng thương hiệu riêng, Avin Trần đã dấn thân vào lĩnh vực kinh doanh đồ uống khi mới 19 tuổi với thương hiệu đồ uống mang tên Avin Juice.

Với số vốn ít ỏi ban đầu, Avin Juice gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh với các thương hiệu đồ uống khác trên thị trường. Tiến đã phải tự mình làm tất cả mọi việc, từ sản xuất, marketing đến bán hàng. Nhờ chiến lược kinh doanh thông minh, Avin Juice nhanh chóng nhận được sự đón nhận của người tiêu dùng.

Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 bất ngờ ập đến, giáng đòn mạnh vào doanh nghiệp non trẻ. Thiếu kinh nghiệm ứng phó với khủng hoảng, Avin Juice buộc phải gánh chịu thất bại. Đây là bài học đắt giá cho hành trình phát triển sau này của thương hiệu.

Tình yêu phát triển thương hiệu và giáo dục

“Cần mẫn với chính những sự cố gắng của mình, mỗi ngày tiến lên một chút, nâng cao nội lực và tin vào những giá trị mà bản thân mình đang tạo ra, Avin tin rằng một ngày đẹp trời thì sẽ có được kết quả vô cùng tốt đẹp khi mà mình nhìn lại” - Co founder Ago chia sẻ.

Đầu năm 2023, Avin Trần tiếp tục thử sức mình ở lĩnh vực mới với vai trò Co-founder công ty cổ phần TM&ĐT Ago Global - công ty chuyên đào tạo tiếng Anh và hỗ trợ visa du học Úc tại thành phố Vinh.

Với tầm nhìn chiến lược và sự năng động của mình, Avin Trần đã góp phần đưa Ago Global trở thành một trong những công ty du học uy tín tại Nghệ An. Qua những năm hoạt động, Ago Global dần trở thành điểm đến uy tín cho các bạn trẻ muốn chinh phục ước mơ du học.

Điều tuyệt vời nhất khi nhìn lại hành trình đã qua cùng với Ago Global, Avin tin rằng chính những sự ngây ngô, sự hồn nhiên trong khởi nghiệp là lợi thế lớn nhất cho người trẻ có thể phát triển doanh nghiệp, vì những sự va vấp chính là những nền tảng vững chắc nhất cho sự phát triển bền vững về sau.

Đã có con đường, vậy thì cứ đi

Mới đây nhất, Avin Trần chính thức thành lập công ty trong lĩnh vực truyền thông mang tên Avin Edu (AVE) tại thành phố Vinh. AVE ave mang tinh thần của câu chuyện, kể về người trẻ Pháp sống tại Vinh, mong muốn mang văn hoá, ngôn ngữ pháp đến với nhiều các bạn trẻ tại Nghệ An và Việt Nam. AVE là đơn vị truyền thông trẻ do Avin Trần và những cộng sự người pháp thành lập.

Trên hành trình khởi nghiệp của Trần Thế Tiến không trải đầy hoa hồng. Anh đã phải đối mặt với vô số những khó khăn và thử thách. Áp lực quản lý đội ngũ nhân sự, áp lực xử lý rủi ro, áp lực vận hành doanh nghiệp với số lượng con người lên đến 100 khi mới 24 tuổi là những điều mà Avin Trần phải đối mặt.

Tuy nhiên, với bản lĩnh, ý chí và tinh thần học hỏi không ngừng, Avin Trần đã từng bước vượt qua những thử thách đó. Chàng trai trẻ luôn tâm niệm: "Hãy cứ vui đùa với áp lực, vì một ngày đẹp trời ta sẽ ra đi". Lời nói này chính là kim chỉ nam cho hành động của Avin, giúp anh luôn giữ được sự lạc quan và niềm tin vào bản thân.

Qua những thành công đã đạt được, Thế Tiến được đánh giá là một trong những doanh nhân trẻ tiềm năng tại Nghệ An. Chàng trai trẻ không chỉ truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ địa phương mà còn là minh chứng cho câu nói "tuổi trẻ tài cao".

Đến khát vọng Go Global…

Với những thành tựu đã đạt được, Trần Thế Tiến chọn cho mình thách thức lớn hơn, nhiều trải nghiệm thú vị hơn. Chàng trai trẻ này vẫn ấp ủ thêm những dự định mới đầy táo bạo cho tương lai.

Hiện tại, Avin Trần đang dự định theo đuổi khóa học MBA về quản trị doanh nghiệp tại Australia. Chàng trai trẻ hy vọng rằng với kiến thức và kinh nghiệm học được từ khóa học này, anh sẽ có thể đưa doanh nghiệp của mình tiến xa hơn nữa, góp phần vào sự phát triển kinh tế của quê hương Nghệ An.

CEO 2X chia sẻ: “Điều quan trọng nhất là sự trang bị, hành trình đến đích là kết quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng, muốn thành công trong việc vươn ra thế giới, như ý nghĩa được đặt để thương hiệu Ago Global thì trang bị từng bước từ nội lực, khát vọng, kiến thức để những năm tháng học MBA tại Australia hay những chuyển phiêu lưu sau này trên thế giới là điều cần thiết. Đặt mục tiêu và sau đó là hành động mỗi ngày tiến đến mục tiêu đó”.

Câu chuyện của CEO trẻ 2000 cho thấy, thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay không chỉ năng động, sáng tạo mà còn có bản lĩnh và ý chí vươn lên mạnh mẽ. Họ là niềm hy vọng cho tương lai, là những người sẽ góp phần xây dựng Việt Nam ngày càng giàu mạnh và phát triển.