TP.HCM: Đề nghị truy tố cựu cán bộ công an nhận tiền hứa lo lót vụ hút cát lậu

(VTC News) -

Ngày 25/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Trương Văn Chinh (SN 1985, trú Lâm Đồng), Trịnh Văn Hưng (45 tuổi, cựu cán bộ công an Bộ Công an) và 22 đồng phạm về các tội: Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Rửa tiền; Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo nội dung vụ án, vào khoảng 23h45 phút ngày 5/5/2022, Thủy Đoàn II - Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an tuần tra kiểm soát tại khu vực Cồn Ngựa ven biển thuộc địa bàn huyện Cần Giờ, TP.HCM phát hiện 12 tàu có lắp thiết bị hút cát có tải trọng từ 591 - 1793 tấn đang hoạt động việc khai thác cát không phép.

Lực lượng chức năng đã triệt phá đường dây khai thác cát lậu khủng ở vùng biển Cần Giờ. (Ảnh: Thuỷ Đoàn II cung cấp)

Đoàn đã lập biên bản kiểm tra, tạm giữ 16 phương tiện cùng 7.500 m3 cát. Trong 16 phương tiện thủy bị tạm giữ, C08 xác định thuộc 3 nhóm khai thác cát lậu. Trong đó, Trương Văn Chinh điều hành 9 tàu hút.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 2 - 6/5/2022, Chinh đã trực tiếp tổ chức, điều hành nhiều tàu hút khai thác cát trái phép tại khu vực Cồn Ngựa để thu lợi bất chính.

Sau khi tàu hút của Trương Văn Chinh bị bắt, Chinh bàn bạc với Trương Văn Thắng (SN 1985, trú tỉnh Hải Dương) tìm người "lo lót" để tàu hút cát đang bị tạm giữ chỉ bị xử phạt hành chính, không bị tịch thu tàu. Sau đó, Thắng nhờ Bùi Văn Cường (SN 1983, trú Hải Dương) giúp thì Cường đồng ý với chi phí 3 tỷ đồng.

Thông qua giới thiệu của một cán bộ công tác tại C08, Cường liên hệ với Trịnh Văn Hưng (SN 1979, quê Thanh Hoá - cựu cán bộ Cục Hậu Cần, Bộ Công an). Hưng được giới thiệu là người có nhiều mối quan hệ có thể xử lý được việc mà Chinh và Thắng mong muốn.

Thông qua tài khoản của Bùi Văn Bản (cháu Chinh), Chinh đã chuyển 3 tỷ đồng cho Thắng. Thắng chuyển 500 triệu đồng cho Bùi Văn Cường. Sau đó, Cường chuyển 400 triệu đồng cho Trịnh Văn Hưng, giữ lại 100 triệu đồng.

Ngày 10/5/2022, Bùi Văn Cường cùng Trương Văn Thắng ra TP Hà Nội để gặp Trịnh Văn Hưng. Trên đường đi, Trương Văn Thắng tiếp tục chuyển vào tài khoản của Bùi Văn Cường 300 triệu đồng để chi "lo lót" khi cần thiết. Trịnh Văn Hưng hẹn Bùi Văn Cường và Trương Văn Thắng gặp Hưng tại quán bia ở quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Sau đó, Hưng, Bùi Văn Cường cùng Trương Văn Thắng đến C08 gặp một Phó trưởng phòng C08 tên C. nói về nội dung Trương Văn Thắng có tàu bị bắt trong TP.HCM và cho biết không trực tiếp làm mà chỉ thuê tàu, giao cho Trương Văn Chinh và hợp đồng bằng miệng.

Tiếp đến, Cường cùng Trương Văn Thắng ra bến xe để bắt xe về Hải Dương.

Tuy nhiên, đến ngày 24/5/2022, Thủy đoàn II - Cục C08 chuyển hồ sơ cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp nhận, thụ lý theo thẩm quyền.

Ngày 27/5/2022, Thắng và Chinh bị bắt về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Ngày 3/6/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.HMCM ra quyết định tạm giữ đối với phương tiện, tang vật do Thủy Đoàn II, C08 bàn giao.

Công an xác định, từ ngày 16/7 - 29/12/2022, Trịnh Văn Hưng đã chuyển trả lại cho Bùi Văn Cường 1 tỷ đồng (gồm 400 triệu đồng nhận vụ "lo lót" và 600 triệu tiền vay mượn).

Theo kết luận điều tra, bị can Trịnh Văn Hưng mặc dù không quen biết, không có khả năng tìm gặp người có chức vụ quyền hạn, có thẩm quyền giải quyết nhưng vẫn hứa hẹn tìm cách "lo lót" để tàu hút cát chỉ bị xử phạt hành chính.

Hưng nhận 400 triệu đồng nhưng sử dụng vào mục đích cá nhân mà không đưa cho bất kỳ ai có thẩm quyền. Công an xác định hành vi này phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cũng theo kết luận điều tra, Chinh và Nguyễn Thị Chăm (vợ Chinh) đã dùng tài khoản ngân hàng của hai vợ chồng để giao dịch mua bán, nhận tiền bán cát lậu; thanh toán tiền thuê tàu...

Khi nhận được thông tin tàu bị cơ quan chức năng kiểm tra, Chinh và vợ đã rút toàn bộ số tiền từ hành vi phạm tội đưa cho Bùi Văn Bản (cháu Chinh) để nộp vào tài khoản cá nhân của Bản.

Sau khi biết Chinh bị khởi tố, để tránh bị phát hiện, Bản đã rút 5,8 tỷ đồng của Chinh ra khỏi tài khoản và đưa 5,5 tỷ đồng lại cho Chăm.

Chăm khai đã sử dụng 5 tỷ đồng và nộp lại 500 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra.