TP.HCM chốt ngày tựu trường, sớm nhất từ 17/8

(VTC News) -

Theo quyết định ban hành, các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tựu trường ngày 24/8 hằng năm, riêng các lớp đầu cấp và cuối cấp tựu trường ngày 17/8.

Cụ thể ở cấp tiểu học, học sinh lớp 1, lớp 5 tựu trường ngày 17/8, các lớp còn lại tựu trường ngày 24/8.

Ở cấp THCS, học sinh lớp 6, lớp 9 tựu trường ngày 17/8, trong khi các khối lớp khác bắt đầu từ ngày 24/8.

Đối với THPT, học sinh lớp 10 và lớp 12 tựu trường ngày 17/8, khối còn lại tựu trường ngày 24/8.

Lễ khai giảng năm học mới được tổ chức vào ngày 5/9. Học kỳ I kết thúc trước ngày 18/1/2027; năm học kết thúc trước ngày 31/5/2027.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Các trường hoàn thành việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và THCS trước ngày 30/6; công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp hoàn thành trước ngày 31/7.

Tổng kết năm học trong tháng 8. Đây là những mốc thời gian cơ bản tương đồng với khung kế hoạch năm học của Bộ GD&ĐT.

Thành phố cho biết khung thời gian các năm học tiếp theo vẫn áp dụng các mốc như trên.

Thành phố cũng quy định rõ kế hoạch thời gian năm học của các cấp học phải đảm bảo đủ 35 tuần thực học (học kỳ 1 có 18 tuần, học kỳ 2 có 17 tuần).

Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè theo quy định.

UBND TP.HCM giao Sở GD&ĐT Thành phố quyết định thời gian tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi; tuyển sinh các lớp đầu cấp; thời gian nghỉ Tết Nguyên đán; đồng thời chủ động bố trí thời gian nghỉ, học bù trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt, thiên tai hoặc các tình huống bất thường.

Năm học 2026 - 2027, TP.HCM dự kiến có hơn 2,62 triệu học sinh, trên 126.200 giáo viên và gần 79.600 lớp học.

Với quy mô này, TP.HCM tiếp tục là địa phương có số lượng học sinh, giáo viên và lớp học lớn nhất trong 34 tỉnh, thành phố.