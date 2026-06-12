Đưa con khai giảng vài tiếng là đủ, đâu cần tăng 2 ngày nghỉ dịp 2/9

(VTC News) -

Lập luận của tác giả Quang Thắng trong bài "2 ngày nghỉ tăng thêm dịp Quốc khánh quá quý giá sau 4 tháng không nghỉ lễ" dựa trên quan điểm cho rằng sau thời gian dài liên tục, mọi người có nhu cầu lớn về một kỳ nghỉ dài. Tuy nhiên tôi thấy tăng 2 ngày nghỉ như đề xuất mà Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam nêu là quá nhiều, vì cho dù không tăng, kỳ nghỉ dịp Quốc khánh trên thực tế vốn đã dài với 2 ngày nghỉ lễ và 2 ngày cuối tuần, có thể thêm 1 ngày nữa do hoán đổi.

Nếu thực sự tăng ngày nghỉ để tạo điều kiện cho người dân có thêm thời gian chuẩn bị cho con cái trước thềm năm học mới, chúng ta chỉ nên xem xét tăng 1 ngày nghỉ, mở rộng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh cố định từ ngày 2-4/9.

Việc bổ sung một ngày này là vừa vặn để các gia đình có đủ thời gian nghỉ ngơi, mua sắm sách vở, quần áo và chuẩn bị tâm lý tốt nhất cho con trẻ mà không gây ảnh hưởng quá lớn. Đến ngày 5/9, khi ngày khai trường chính thức diễn ra, toàn bộ người lao động vẫn đi làm và các cơ quan, công sở vẫn vận hành bình thường.

Khai giảng chỉ tốn khoảng vài tiếng buổi sáng, không nên thêm ngày nghỉ gây lãng phí. (Ảnh minh họa: Ngô Nhung)

Không cần thiết biến 5/9 thành ngày nghỉ chính thức vì lễ khai giảng chỉ diễn ra trong vòng 1- 2 giờ buổi sáng, phụ huynh hoàn toàn có thể xin nghỉ nửa ngày để đưa con đi học, cớ sao phải đánh đổi bằng việc tăng hẳn 2 ngày nghỉ lễ của cả quốc gia?

Hiện nay, đa số các trường tổ chức lễ khai trường theo hướng gọn nhẹ, trang nghiêm, chủ yếu hướng về học sinh với thời lượng gói gọn trong khoảng 45 đến 60 phút. Mục đích chính của buổi lễ là tạo tâm thế phấn khởi cho các em bước vào năm học mới.

Việc cha mẹ đưa con đến trường, chứng kiến khoảnh khắc con bước qua cánh cổng trường là một nét đẹp văn hóa, thể hiện sự đồng hành và tình yêu thương. Thế nhưng, để trọn vẹn niềm vui ấy, phụ huynh chỉ cần có mặt cùng con trong buổi sáng hôm đó.

Một buổi xin nghỉ phép, hoặc thậm chí là vài tiếng đi muộn được sự chấp thuận của cơ quan, đã là quá đủ để giải quyết bài toán thời gian.

Nhiều người lập luận rằng, áp lực công việc và sự khắt khe của các quy định lao động khiến họ không thể rời vị trí dù chỉ 1 giờ. Thực tế, Luật Lao động hiện hành quy định rất rõ về quyền nghỉ phép năm của người lao động

Trung bình mỗi nhân sự có từ 12 đến 14 ngày phép hưởng nguyên lương một năm. Bản chất của ngày phép này chính là để người lao động sử dụng vào những việc cá nhân thiết thực như hiếu hỉ, ốm đau, hay chính là việc đồng hành cùng con cái trong những cột mốc quan trọng.

Bạn có ủng hộ đề xuất tăng 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh để cha mẹ đưa con đi khai giảng?

Nếu một người cha, người mẹ không thể hoặc không muốn dành ra nửa ngày phép trong quỹ phép năm của mình để đưa con đi khai giảng, thì đó là vấn đề về sự ưu tiên và cách sắp xếp cá nhân, chứ không phải do thiếu ngày nghỉ lễ.

Kỳ nghỉ lễ 4 ngày chính thức là quá dài, đặc biệt khi tính cả dịp cuối tuần, nếu hoán đổi ngày làm việc thì có thể kéo dài 9 ngày liền (bao gồm 4 ngày cuối tuần trước - sau lễ và 1 ngày hoán đổi). Đối với các cơ quan, doanh nghiệp, tháng cuối quý 3 là khoảng thời gian rất quan trọng trong năm, là thời gian tăng tốc để về đích vào cuối năm. Sự ngưng trệ trong thời gian dài gây thiệt hại rất lớn.

Bên cạnh đó, tâm lý kỳ nghỉ cũng ảnh hưởng trực tiếp đến khai giảng. Nếu ngày 5/9 còn là trong kỳ nghỉ, nhiều phụ huynh sẵn sàng xin cho con vắng mặt để hoàn thành nốt chuyến du lịch cùng gia đình.

Cuối cùng, nếu cả nước được nghỉ ngơi vào ngày 5/9, tại sao các giáo viên lại phải đi làm vào ngày này? Giáo viên cũng là người lao động và họ cũng có quyền được hưởng chính sách nghỉ lễ như mọi người.

Vậy nên, nếu tăng ngày nghỉ cho dịp Quốc khánh thì chỉ nên là thêm 1 ngày. Sự điều chỉnh vừa phải này vừa giúp người dân có thêm thời gian cho việc cá nhân, vừa giữ được sự cân bằng cần thiết, tránh đẩy xã hội vào kỳ nghỉ dài ngày lãng phí, kéo theo những hệ lụy cho nền kinh tế.

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