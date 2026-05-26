Phụ huynh bật khóc trong lễ tri ân của những học sinh ‘khai giảng online’

Sau 5 năm học với nhiều ký ức đặc biệt khi bước vào lớp 1 giữa đại dịch COVID-19, học sinh lớp 5 tại một trường tiểu học ở TP.HCM xúc động trong lễ tri ân và trưởng thành trước khi vào bậc THCS.
Sáng 26/5, trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn, TP.HCM) tổ chức Lễ Tổng kết, tri ân và trưởng thành cho học sinh lớp 5 với buổi lễ với chủ đề “Cất cánh – Hành trình không quên”.
Trên mỗi chiếc tàu giấy là những dòng chữ viết tay đầy cảm xúc về gia đình, bạn bè và ước mơ tương lai được các em gửi gắm trước giờ làm lễ tri ân.
Bài phát biểu của Bà Võ Thu Hương, đại diện phụ huynh, khiến nhiều người xúc động khi nhắc lại hành trình các em làm quen với trường lớp qua màn hình điện thoại, máy tính trong những ngày giãn cách xã hội vì dịch COVID-19. Đó không chỉ là một năm học khó quên với các con mà còn là thử thách với cả gia đình trong khoảng thời gian phụ huynh đồng hành cùng con học online. (Ảnh: Hoàng Thạch)
Học sinh chăm chú theo dõi từng khoảnh khắc trong lễ tri ân và trưởng thành, lưu giữ những ký ức cuối cùng dưới mái trường tiểu học trước khi bước vào lớp 6.
Hơn 280 học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm hướng về phía cha mẹ để nói lời cảm ơn trong lễ tri ân và trưởng thành.
Khoảnh khắc học sinh cúi đầu tri ân cha mẹ khiến nhiều phụ huynh không giấu được xúc động sau hành trình 5 năm đồng hành cùng con từ những ngày học online giữa đại dịch COVID-19.
Nhiều phụ huynh bật khóc khi nhìn con cúi đầu cám ơn cha mẹ và thầy cô trong lễ tri ân cuối cấp tiểu học.
Các phụ huynh chăm chú dõi theo từng lời chia sẻ của con trong lễ tri ân, ánh mắt xen lẫn niềm tự hào và xúc động ngày con khôn lớn.
Những bông hoa được học sinh tự tay cài lên áo cha mẹ như lời cảm ơn giản dị nhưng đầy yêu thương trong lễ tri ân cuối cấp tiểu học.
Lễ tri ân không chỉ là ngày chia tay mái trường tiểu học mà còn là dịp để phụ huynh gửi gắm kỳ vọng, niềm tin vào chặng đường trưởng thành phía trước của con.
“Hãy chăm chỉ học tập, sống tử tế và biết sẻ chia”, lời dặn dò giản dị nhưng đầy yêu thương của phụ huynh dành cho con em mình khiến nhiều người xúc động.
Học sinh hạnh phúc bên cha mẹ trong lễ tri ân và trưởng thành.
Những món quà nhỏ được học sinh chuẩn bị kỹ lưỡng như lời cảm ơn chân thành gửi đến thầy cô sau 5 năm đồng hành dưới mái trường tiểu học.
Học sinh lớp 5 nhận chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học đánh dấu cột mốc trưởng thành đầu tiên trước khi bước vào hành trình mới ở trường THCS.
Lễ tri ân và trưởng thành của học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa như tri ân cha mẹ, thầy cô, tuyên dương học sinh, văn nghệ và ngày hội quốc tế, đánh dấu cột mốc đáng nhớ trước khi các em bước vào bậc THCS.
Nhiều phụ huynh tranh thủ ghi lại từng khoảnh khắc của con trong ngày cuối ở mái trường tiểu học.
Năm học 2026-2027, TP.HCM có 170.621 trẻ hoàn thành chương trình lớp Lá để vào lớp 1; 184.430 học sinh hoàn thành lớp 5 để vào lớp 6 và 169.927 học sinh lớp 9 dự kiến dự tuyển lớp 10.
NGUYỄN LIẾN
Bình luận