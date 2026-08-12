Cuộc sống trong mơ của chàng trai ngắm mây nhận lương hơn 200 triệu đồng

(VTC News) -

Theo SCMP, nhà sáng tạo nội dung 22 tuổi Li Sichen vượt qua gần 3.600 ứng viên để trở thành người đầu tiên đảm nhiệm công việc “quan sát biển mây” tại khu thắng cảnh Lão Quân Sơn ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Mạng xã hội nước này gọi đây là “công việc trong mơ”, vì người ứng tuyển được trả tới 60.000 nhân dân tệ mỗi tháng (tương đương 231 triệu đồng) chỉ để “nằm ngắm mây”.

Cảnh quan tại khu thắng cảnh Lão Quân Sơn ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. (Ảnh: Khu thắng cảnh Lão Quân Sơn/WeChat)

Từ hơn 3.600 ứng viên, ban quản lý khu du lịch Lão Quân Sơn lựa chọn Li Sichen, nhà sáng tạo nội dung sở hữu tài khoản Douyin “Xiaozao” trở thành người quan sát biển mây đầu tiên. Video dự tuyển của anh thu hút 110.000 lượt thích chỉ trong vài ngày.

Ngày 16/7, anh bắt đầu khoảng thời gian 30 ngày sống trên đỉnh núi, ở độ cao khoảng 2.200 m so với mực nước biển.

Theo những video được đăng trên tài khoản mạng xã hội của Li và các bài viết trên truyền thông, một ngày làm việc của anh bắt đầu vào khoảng 4h50 sáng. Li mang theo máy quay và ghi hình từ lúc mặt trời mọc cho tới tối, nhiều khi phải chờ tới 2 giờ chỉ để có được khung hình lý tưởng.

Số lượt thích của video sẽ được lấy làm tiêu chí đánh giá chính, đồng thời xem xét tổng thể chất lượng nội dung, mức độ lan tỏa của video và tình trạng tuân thủ quy định của tài khoản.

Li Sichen thực hiện công việc quan sát biển mây tại Lão Quân Sơn. (Ảnh: SCMP)

Công việc của anh vẫn là một trong những vị trí được săn đón nhất tại Trung Quốc trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, đặc biệt với người trẻ. Khi cơ hội việc làm trong các ngành nghề truyền thống dần thu hẹp, công việc mới lạ với mức thu nhập hấp dẫn ngày càng thu hút đông đảo ứng viên.

Lão Quân Sơn là điểm du lịch nổi tiếng ở Trung Quốc. Tháng 7 và tháng 8 hằng năm là thời điểm hiện tượng biển mây xuất hiện thường xuyên nhất tại đây. Khu du lịch muốn ghi lại đầy đủ những biến đổi của biển mây, đồng thời chia sẻ cảnh quan ấn tượng với người dùng trên mạng xã hội.

Núi Lão Quân là một trong những địa phương áp dụng cách quảng bá mới để thu hút khách du lịch, trong bối cảnh Trung Quốc đang đẩy mạnh kích cầu dịch vụ và thúc đẩy tiêu dùng trong nước trước những sức ép kinh tế kéo dài.

Cách quảng bá này từng được áp dụng thành công trước đây. Năm 2009, cơ quan du lịch bang Queensland (Australia) gây chú ý với chiến dịch “Công việc tốt nhất thế giới”, tuyển người trông coi một hòn đảo thuộc Rạn san hô Great Barrier trong 6 tháng với mức lương 105.625 USD (khoảng 2,7 tỷ đồng).

Chiến dịch khi đó tạo hiệu ứng truyền thông rất lớn, với giá trị quảng bá ước tính lên tới hàng trăm triệu USD.