XSKH 12/8 - Xổ số Khánh Hòa hôm nay 12/8/2026

(VTC News) -

Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 12/8/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSKH 12/8/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKH 12/8 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 12/8/2026 - Xổ số Khánh Hòa thứ Tư ngày 12 tháng 8 năm 2026

Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 12/8/2026.

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- XSKH 9/8/2026

Kỳ mở thưởng ngày 9/8/2026 của xổ số Khánh Hòa có giải đặc biệt mang số 610030. Kết quả các hạng giải được công bố như sau:

XSKH 9/8, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 9/8/2026.

- XSKH 5/8/2026

Tại kỳ quay số ngày 5/8/2026, giải đặc biệt xổ số Khánh Hòa thuộc về dãy số 659414. Kết quả cụ thể các hạng giải như sau:

Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 5/8/2026.

- XSKH 2/8/2026

Xổ số Khánh Hòa ngày 2/8/2026 ghi nhận giải đặc biệt mang số 840173. Chi tiết các hạng giải được công bố như sau:

Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 2/8/2026.

- XSKH 29/7/2026

Ở kỳ mở thưởng ngày 29/7/2026, giải đặc biệt xổ số Khánh Hòa là 351055. Kết quả các hạng giải còn lại như sau:

XSKH 29/7, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 29/7/2026.

- XSKH 26/7/2026

Kỳ quay số xổ số Khánh Hòa ngày 26/7/2026 xác định giải đặc biệt là 672739. Kết quả chi tiết các hạng giải như sau:

Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 26/7/2026.

- XSKH 22/7/2026

Tại kỳ mở thưởng ngày 22/7/2026, xổ số Khánh Hòa có giải đặc biệt mang số 232147. Kết quả từ giải tám đến giải đặc biệt cụ thể như sau:

Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 22 tháng 7 năm 2026.

- XSKH 19/7/2026

Giải đặc biệt xổ số Khánh Hòa ngày 19/7/2026 thuộc về dãy số 048363. Kết quả từng hạng giải được công bố như sau:

Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 19/7/2026.

- XSKH 15/7/2026

Trong kỳ quay số ngày 15/7/2026, dãy số 193826 trúng giải đặc biệt xổ số Khánh Hòa. Kết quả các hạng giải như sau:

XSKH 15/7, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 15/7/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSKH

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Khánh Hòa gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, giá trị mỗi giải là 50 triệu đồng, cho các vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng nhận 6 triệu đồng, cho các vé chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với số trúng giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 gồm Công ty XSKT Phú Yên và Huế sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 3 gồm Công ty XSKT Quảng Nam và Đắk Lắk tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 4 gồm Công ty XSKT Khánh Hòa và Đà Nẵng quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 5 gồm Công ty XSKT Quảng Bình, Bình Định, Quảng Trị sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 6 gồm Công ty XSKT Ninh Thuận và Gia Lai quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 7 gồm Công ty XSKT Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm Công ty XSKT Kon Tum, Huế và Khánh Hòa quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 12/8/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.