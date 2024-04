Top 7 thành phố nhất định bạn phải ghé một lần

(VTC News) -

Đất nước Việt Nam có rất nhiều danh lam thắng cảnh cùng nền văn hoá đặc sắc là chọn lựa tuyệt vời cho du khách. Ba miền Bắc – Trung – Nam, nơi đâu cũng có những đặc trưng riêng biệt về con người, văn hóa cũng như nền ẩm thực đa dạng, phong phú.

Hãy cùng VTC News điểm qua những thành phố được đông đảo người dân và du khách lựa chọn.

Đà Nẵng

Đà Nẵng được thiên nhiên ưu ái ban tặng phong cảnh thiên nhiên tuyệt sắc – sự kết hợp độc đáo giữa rừng núi và biển xanh trong lành. Trong đó, bãi biển Mỹ Khê là nơi thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Đây được biết đến là một trong những bãi biển đẹp nhất châu Á (theo xếp hạng của TripAdvisor), không chỉ xanh trong tuyệt đẹp mà còn có nguồn động thực vật biển cực kỳ đa dạng.

Không giống miền Bắc khi thì lạnh co ro, khi thì nóng như thiêu như đốt, Đà Nẵng mang riêng một nét khí hậu nhiệt đới hài hòa. Nhiệt độ trung bình năm tại Đà Nẵng chỉ dao động vào khoảng 25 - 28 độ C, nhiệt độ chênh lệch giữa các tháng trong năm không quá lớn.

Cùng với đó, bất cứ ai khi đặt chân đến Đà Nẵng đều không khỏi ấn tượng trước sự chào đón nhiệt thành và dễ mến của người dân nơi đây. Đây chính là nét riêng của Đà Nẵng, giúp chinh phục trái tim du khách bằng sự hiếu khách và niềm vui trong việc chia sẻ văn hóa, lối sống địa phương.

Đà Nẵng được thiên nhiên ưu ái ban tặng phong cảnh thiên nhiên tuyệt sắc. (Ảnh: Vietnamnet)

Thành phố Đà Lạt

Đà Lạt thực sự là một trong những thành phố đáng sống nhất Việt Nam, đồng thời là điểm đến du lịch hấp dẫn cho các du khách cả trong và ngoài nước. Khác với các đô thị lớn, cuộc sống nơi đây không có sự ồn ào, náo nhiệt. Điều này cũng làm nên con người Đà Lạt nhã nhặn, hiền hòa và mến khách.

Thành phố Đà Lạt nằm trên cao nguyên Lâm Viên với độ cao khoảng 1.500 mét trên mực nước biển. Chính vì thế, nơi đây luôn có khí hậu mát mẻ quanh năm cùng không khí trong lành, dễ chịu. Đây cũng chính là nét đặc trưng của Đà Lạt, mang đến không gian nghỉ dưỡng lý tưởng cho mọi du khách.

Làm nên vẻ đẹp của thành phố Đà Lạt là những rừng thông xanh mướt và sắc màu rực rỡ của bốn mùa hoa. Dù đến đây vào bất kỳ mùa nào trong năm, du khách cũng sẽ được chiêm ngưỡng một Đà Lạt đẹp với sắc hoa rực rỡ. Cũng vì lẽ đó mà Đà Lạt còn được ưu ái gọi với cái tên “thành phố ngàn hoa”. Bên cạnh những khung cảnh tự nhiên tuyệt đẹp, Đà Lạt cũng gây ấn tượng với nhiều điểm đến độc đáo như: Thác Voi, Thung lũng tình yêu, Nhà thờ Con Gà, Đỉnh Langbiang, Hồ Tuyền Lâm, Hồ Xuân Hương,…

Đà Lạt thực sự là một trong những thành phố đáng sống nhất Việt Nam. (Ảnh: iVIVU)

Thành phố Nha Trang

Nha Trang luôn lọt top thành phố đáng sống nhất Việt Nam, không chỉ thu hút du khách mà còn có nhiều cư dân đến đây sinh sống. Thành phố Nha Trang còn được gọi với cái tên mỹ miều là “hòn ngọc viễn đông”. Thành phố này không chỉ có nhiều bãi biển trong xanh tuyệt đẹp mà còn nổi bật với nhiều địa danh nổi tiếng như: quần thể đá Hòn Chồng, đảo Hòn Mun, tháp bà Ponagar, nhà thờ đá Nha Trang, chùa Long Sơn,…

Khí hậu nơi đây khá ôn hòa, dễ chịu với nhiệt độ trung bình năm là 26,3⁰C. Những tháng mùa đông, thời tiết cũng không quá lạnh do vậy không ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động vui chơi.

Tại đây, cơ sở hạ tầng và đường sá giao thông luôn được đầu tư hoàn thiện nhất, hướng đến xây dựng cảnh quan đô thị xanh – sạch – đẹp. Điều này không chỉ giúp Nha Trang phát triển du lịch bền vững mà còn ghi điểm trong mắt du khách cũng như bạn bè quốc tế. Mức sống tại thành phố cũng được ổn định nhờ giá cả hàng hóa không biến động mạnh. Cơ hội việc làm cũng rất tiềm năng, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân nơi đây.

Nha Trang luôn lọt top thành phố đáng sống nhất Việt Nam. (Ảnh: iVIVU)

Phố cổ Hội An

Phố cổ Hội An trực thuộc tỉnh Quảng Nam, nơi đây mang vẻ đẹp cổ kính rất lâu đời. Toạ lạc bên cạnh dòng sông Thu Bồn xinh đẹp, thành phố này hiện lên lung linh huyền ảo, đặc biệt là về đêm. Không quá trang trọng, uy nghiêm như cố đô Huế, càng không trẻ trung năng động như Hà Nội, TP.HCM. Hội An mang nét e ấp bên dòng sông thơ mộng như những thiếu nữ truyền thống của Việt Nam xưa kia vậy.

Người dân ở đây thân thiện, dễ mến kết hợp cùng những bãi biển tuyệt đẹp, những dịch vụ giải trí, thư giãn đẳng cấp thế giới. Kiến trúc Hội An có nét đẹp văn hoá, lịch sử pha trộn ảnh hưởng giữa Nhật Bản, Trung Quốc và Pháp, đủ nét dịu dàng, đủ nét làm say đắm lòng người với những ngọn đèn lồng phát sáng trên phố, những bóng đèn hoa đăng trải dài trên sông Thu Bồn, Hội An đi vào lòng người như vậy đó.

Hội An được xem như một bảo tàng sống về kiến trúc và lối sống đô thị, xứng đáng là thành phố đáng sống ở Việt Nam. (Ảnh: vietnamplus.vn)

Thành phố Vũng Tàu

Vũng Tàu được biết đến là thành phố biển với nhiều bãi tắm đẹp, nước biển trong xanh cùng hệ sinh thái sinh vật biển đa dạng. Ngoài ra, thành phố này còn sở hữu hệ thống rừng nguyên sinh và sông hồ, mang đến không khí trong lành tự nhiên. Khí hậu ấm áp quanh năm cũng là nét đặc trưng của thành phố này, tạo điều kiện lý tưởng để phát triển du lịch.

Đến với Vũng Tàu, du khách sẽ được chiêm ngưỡng các giá trị văn hoá đặc trưng cùng nhiều di tích lịch sử mang đậm dấu ấn văn hóa của người dân vùng biển. Trong đó phải kể đến: Tượng chúa Kitô, Đền thánh Đức Mẹ bãi Dâu, Ngọn hải đăng Vũng Tàu, Linh sơn Cổ Tự, mũi Nghinh Phong,…

Vũng Tàu được biết đến là thành phố biển với nhiều bãi tắm đẹp, nước biển trong xanh cùng hệ sinh thái sinh vật biển đa dạng. (Ảnh: baodautu.vn)

Thành phố Hồ Chí Minh

Nhắc đến thành phố mang tên Bác hay còn gọi là Sài Gòn, ắt hẳn ai cũng hình dung ra sự trẻ trung, một nét sôi động hoà mình trong một thành phố hiện đại. Đây là thành phố kinh tế trọng điểm ở phía Nam, một mảnh đất nhộn nhịp xa hoa. Khi sống ở đây, bạn sẽ sống trong một xã hội có sự pha trộn giữa văn hoá phương Đông và phương Tây.

Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: vovgiaothong.vn)

Nhiều khách du lịch đến thăm TP.HCM đều ấn tượng bởi khung cảnh tấp nập, người và xe cộ đông đúc trên phố, những hàng quán ven đường bất kỳ lúc nào cũng có người bởi đây là “thành phố không ngủ”. Đến với thành phố này, bạn còn được chiêm ngưỡng những di tích lịch sử oai hùng của Việt Nam như chợ Bến Thành, cảng Nhà Rồng hay nhà thờ Đức Bà…

Thành phố Hải Phòng

Nhắc đến những thành phố đáng sống nhất Việt Nam thì không thể không nhắc đến thành phố cảng Hải Phòng. Thành phố này được biết đến như một biểu tượng của sự phát triển phồn vinh và hiện đại. Trong nhiều năm qua, Hải Phòng luôn đứng top đầu về tốc độ tăng trưởng kinh tế trong cả nước, thu hút đầu tư mạnh mẽ từ nước ngoài.

Thành phố hoa phượng đỏ Hải Phòng cũng là điểm đến lý tưởng cho các du khách cả trong và ngoài nước. (Ảnh: tuyengiao.vn)

Để duy trì đà tăng trưởng, Hải Phòng đã đầu tư cho nhiều công trình, dự án lớn về giao thông và đô thị. Từ đó mở ra dư địa phát triển cho nhiều lĩnh vực kinh tế – xã hội của thành phố, đặc biệt là ngành kinh tế biển mũi nhọn. Sự chuyển mình mạnh mẽ giúp cuộc sống của người dân nơi đây thay đổi tích cực hơn từng ngày.

Thành phố hoa phượng đỏ Hải Phòng cũng là điểm đến lý tưởng cho các du khách cả trong và ngoài nước. Nơi đây nổi tiếng nhất với các biển, vịnh và đảo đẹp cùng văn hóa ẩm thực địa phương độc đáo. Một số điểm du lịch mà bạn không nên bỏ qua khi đến Hải Phòng như: Bãi biển Đồ Sơn, Đảo Cát Bà, Vịnh Lan Hạ, Bảo tàng Hải Phòng, Khu di tích Tràng Kênh,…