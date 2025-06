Xác định 2 đội bóng vào chung kết Cúp Quốc gia

(VTC News) -

Trận đấu tâm điểm của vòng bán kết Cúp Quốc gia 2024/25 diễn ra giữa Công an Hà Nội và Thể Công Viettel. Trái với dự đoán của nhiều người, cuộc đọ sức này không hấp dẫn khi CLB Công an Hà Nội kiểm soát tốt thế trận còn Thể Công Viettel chơi dưới sức.

Hugo Gomes đánh đầu mở tỉ số cho đội bóng ngành Công an sau cú đá phạt góc của Quang Hải. Chính tiền vệ sinh năm 1997 tự mình ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 sau cú sút xa rất đẹp từ ngoài vòng cấm. Thể Công Viettel có bàn gỡ do công của Hữu Thắng. Đáng nói, Văn Khang phạm lỗi nguy hiểm với Gomes nhưng trọng tài Viết Duẩn lại không thổi phạt.

Nguyễn Quang Hải và đồng đội vào chung kết Cúp Quốc gia.

Tuy nhiên, Alan nới rộng cách biệt lên thành 2 bàn sau pha tì đè và sút xa xuất sắc. Nhìn chung, Thể Công Viettel gặp nhiều khó khăn và không tạo được nhiều cơ hội. Họ bế tắc trong hiệp 2 và chấp nhận với tấm huy chương đồng cùng trận thua 1-3.

Ở trận đấu sớm của vòng bán kết Cúp Quốc gia, Sông Lam Nghệ An tiếp đón Bình Dương trên sân nhà. Bất ngờ sớm xảy ra khi Michael Olaha dứt điểm chuẩn xác mở tỉ số trận đấu cho đội bóng xứ Nghệ. Bình Dương có phần kém may mắn khi họ đưa bóng đi trúng xà ngang, cột dọc. Cuối cùng, Duy Khánh sút xa đưa bóng đi chạm chân cầu thủ đối phương ghi bàn gỡ hòa cho Bình Dương.

Sang hiệp 2, kịch bản hấp dẫn tiếp tục diễn ra khi Sông Lam Nghệ An một lần nữa vươn lên dẫn trước khi Hồ Văn Cường đệm bóng vào lưới trống nâng tỉ số lên 2-1 cho Sông Lam Nghệ An. Phút 83, Janclesio ghi bàn thắng gỡ hòa 2-2 cho Bình Dương. Phút 89, Quế Ngọc Hải phạm lỗi với Olaha trong vòng cấm.

Chính tiền đạo người Nigeria sút phạt đền thành công mang về chiến thắng cho Sông Lam Nghệ An. Trận chung kết cúp Quốc gia 2024/25 sẽ diễn ra giữa Sông Lam Nghệ An và Công an Hà Nội trên sân Vinh.