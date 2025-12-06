Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận giải thưởng lạ chưa từng có của FIFA

(VTC News) -

Sáng 6/12 (giờ Việt Nam) tại Washington DC (Mỹ), Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino trao giải Hòa bình (FIFA Peace Prize) cho ông Donald Trump. Tổng thống Mỹ được vinh danh trong phần đầu của chương trình bốc thăm chia bảng vòng chung kết World Cup 2026.

“Đây thực sự là một trong những vinh dự lớn nhất của cuộc đời tôi. Hơn cả các giải thưởng, chúng ta đã cứu được hàng triệu người”, ông Donald Trump phát biểu trên sân khấu. Giải thưởng Hòa bình của FIFA được tổ chức này công bố vào tháng 11/2025 nhằm “tôn vinh những cá nhân đã có hành động xuất sắc và phi thường đóng góp cho hòa bình và qua đó gắn kết con người trên khắp thế giới".

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trao giải Hòa bình cho ông Trump. (Ảnh: Reuters)

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nói với ông Trump: “Đây là điều chúng tôi mong muốn ở người lãnh đạo - một nhà lãnh đạo biết quan tâm đến người dân”. Giải Hòa bình của FIFA bao gồm một tấm huy chương, bảng danh vị và một cúp vàng mô phỏng hình ảnh những bàn tay nâng địa cầu có khắc tên ông Donald Trump.

Trong thông cáo công bố việc thành lập giải thưởng, FIFA nói rằng Giải Hòa bình sẽ được trao hằng năm cho các cá nhân có sự cống hiến bền bỉ và hành động đặc biệt, giúp gắn kết mọi người trên thế giới trong tinh thần hòa bình. Dù vậy, FIFA chưa từng công bố danh sách đề cử, quy trình và thể lệ của lần đầu tiên trao giải.

Theo tờ The Athletic, Hội đồng FIFA gồm 37 thành viên, bao gồm 8 phó chủ tịch, không được tham vấn hay tham gia vào việc tạo ra giải thưởng Hòa bình. Toàn bộ 211 thành viên của Liên đoàn bóng đá thế giới cũng không bỏ phiếu về việc thành lập giải, tiêu chí hay lựa chọn người thắng.

Sau khi nhận giải thưởng Hòa bình của FIFA, ông Donald Trump tiếp tục được mời lên sân khấu để mở màn phần bốc thăm chia bảng World Cup 2026, cùng Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum. Phần này chỉ mang tính hình thức, bởi lá thăm của 3 vị lãnh đạo cũng là 3 nước chủ nhà tương ứng, được xếp ở các vị trí mặc định.

Ông Trump là người đầu tiên được FIFA trao giải Hòa bình. (Ảnh: Reuters)

Cận cảnh chiếc cúp đặc biệt của ông Trump. (Ảnh: Reuters)

Ông Trump thực hiện thủ tục bốc thăm tượng trưng. (Ảnh: Reuters)