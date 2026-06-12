Vì sao Tổng thống Mỹ, Mexico, Thủ tướng Canada không dự khai mạc World Cup 2026?

(VTC News) -

Tổng thống Mexico, bà Claudia Sheinbaum xác nhận không tới xem bất kỳ trận đấu nào tại World Cup 2026. Thay vì xuất hiện trong khu vực VIP của sân vận động, bà quyết định trao lại tấm vé của mình cho Yolett Cervantes Cuaquehua, cô gái người Nahua 21 tuổi giành chiến thắng trong cuộc thi toàn quốc do chính phủ Mexico tổ chức.

Tổng thống Mexico, bà Claudia Sheinbaum, là người đầu tiên xác nhận không tham dự các trận đấu tại World Cup 2026. (Ảnh: AP)

"Tôi sẽ không tới bất kỳ trận đấu nào, không chỉ trận khai mạc mà cả các trận khác", bà Sheinbaum nói với báo giới hồi tháng trước. Bà cho biết sẽ theo dõi trận mở màn cùng hàng nghìn người ủng hộ tại quảng trường Zocalo, trung tâm thủ đô Mexico City. Tuy nhiên, trong tuần này, bà để ngỏ khả năng thay đổi kế hoạch nếu xảy ra các cuộc biểu tình trong khu vực.

Theo bà Sheinbaum, quyết định này nhằm thể hiện sự đồng cảm với những người dân Mexico không đủ khả năng mua vé World Cup trong bối cảnh giải đấu bị chỉ trích vì giá vé cao. Bà cũng muốn gửi đi thông điệp khuyến khích phụ nữ tham gia bóng đá - môn thể thao vẫn còn chịu nhiều ảnh hưởng của nam giới.

"Trong nhiều năm, cánh cửa đã đóng lại với phụ nữ, ngăn chúng tôi trở thành trọng tài, cầu thủ, bình luận viên hay người dẫn chương trình thể thao. Hôm nay, chúng tôi muốn mở những cánh cửa đó để phụ nữ có thể trở thành bất cứ điều gì họ mong muốn", bà Sheinbaum phát biểu tại một cuộc họp báo đầu năm nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng công khai chỉ trích giá vé World Cup quá cao. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ lên đường sang châu Âu vào thứ Năm để tham dự các cuộc họp ngoại giao và Hội nghị Thượng đỉnh G7, chỉ một ngày trước khi Canada đối đầu với Bosnia & Herzegovina tại Toronto.

Tại Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng không tới dự lễ khai mạc World Cup.

"Tôi chắc chắn muốn có mặt ở đó, nhưng thành thật mà nói, tôi cũng sẽ không bỏ tiền mua vé", ông Trump nói với New York Post trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại hồi tháng trước. Điều đáng chú ý là ông từng được Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trao tặng một tấm vé danh dự tại lễ bốc thăm World Cup.

Hiện chưa rõ ông Carney và ông Trump có dự các trận đấu khác trong suốt sáu tuần diễn ra giải đấu hay không. Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận chính thức.