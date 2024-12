Tổng Bí thư Tô Lâm: Tinh gọn bộ máy nhẹ đi để bay cao

(VTC News) -

Nội dung trên được Tổng Bí thư Tô Lâm đề cập tại hội nghị tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 1, TP Hà Nội sáng nay (3/12).

Khái quát tình hình kinh tế - xã hội thời gian qua, Tổng Bí thư nhìn nhận, còn nhiều việc phải làm tốt hơn nữa bởi các nước trên thế giới đang phát triển rất nhanh.

"Người ta có tiềm lực, đi nhanh hơn, ứng dụng được tiến bộ của thời đại, khoa học, công nghệ... sẽ bỏ xa chúng ta với khoảng cách rất xa. Hơn lúc nào hết phải tập trung vươn mình, chạy thật nhanh để đuổi kịp với thế giới", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: Thanh Hải)

Để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên thịnh vượng, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, Ban Chấp hành Trung ương vạch ra một số nhiệm vụ rất cấp bách và chỉ đạo rất tập trung, nhất quán, nhận được sự đồng tình của người dân.

Đề cập đến tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, Tổng Bí thư cho biết, đây không phải yêu cầu mới và nhiều nhiệm kỳ Đại hội đã chỉ ra các tồn tại đó. Song, còn lý do, điều kiện chưa thực hiện được.

"Bây giờ là thời cơ, là cơ hội, chúng ta muốn phát triển phải nhẹ đi mới bay được cao. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn, đụng đến tâm tư, tình cảm, quyền lợi, lợi ích, cuộc sống hàng ngày của cán bộ, đảng viên", Tổng Bí thư nhìn nhận.

Từ đó, Tổng Bí thư đặt vấn đề, chúng ta phải vượt qua chính mình, thấy được lợi cho đất nước, dân tộc, Nhân dân và từng người cần xem đóng góp của mình có phù hợp với đồng lương của Nhân dân, Chính phủ trả không.

"Hay mình đứng ở đây nhận lương, duy trì cuộc sống. Phải xem mình đóng góp gì cho xã hội, đất nước, Nhân dân, mang lại gì cho cuộc sống của bản thân, gia đình, vợ con, bố mẹ, anh em họ hàng", Tổng Bí thư bày tỏ.

Người đứng đầu Đảng cho rằng, phải chấp nhận hy sinh, hy sinh để có được vẻ vang, có được những vinh quang. Hy sinh quyền lợi cá nhân để đất nước phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương quyết định tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và thống nhất rất cao kế hoạch tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư đề cập việc nghiên cứu sắp xếp, cơ cấu lại một số Ban của Đảng, một số Bộ của Chính phủ, một số Ủy ban của Quốc hội, một số tổ chức của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mục tiêu phấn đấu là các phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị sẽ hoàn thành trong quý 1/2025.

"Chúng ta đánh giá xem bộ máy thế đã phù hợp chưa, chỗ nào cần xóa bỏ, chỗ nào cần tăng cường để hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh đó, cơ chế phối hợp thế nào để cắt bỏ, tinh gọn đi", Tổng Bí thư nêu rõ.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh quan điểm làm từ trên xuống, với phương châm "Trung ương làm gương, địa phương hưởng ứng", tinh thần "vừa chạy vừa xếp hàng". Trong đó "chạy là cả hàng phải chạy, không lộn xộn, không chờ đợi ai".

Về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, vẫn tiếp tục tiến hành quyết liệt, triệt để. Đặc biệt sau khi Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định đưa thêm nội dung chống lãng phí vào nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

"Công tác này làm không ngừng nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ để tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, thực sự là bộ máy của dân, do dân, vì dân; công chức, viên chức phải thực sự là công bộc của dân", Tổng Bí thư khẳng định.

Theo Tổng Bí thư, thời gian qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật 6 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, nâng tổng số cán bộ cấp cao bị xử lý kỷ luật từ đầu năm đến nay lên 52 cán bộ. Trong đó, 48 cán bộ bị kỷ luật liên quan các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Bên cạnh đó, các cơ quan tố tụng cả nước khởi tố, điều tra 1.681 bị can, truy tố 1.479 bị can, xét xử sơ thẩm 2.703 bị cáo về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ, trong đó có 3 bị can là cán bộ cấp cao thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý...

Cũng theo Tổng Bí thư, với các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử đã tạm giữ, kê biên, phong toả trên 6.150 tỷ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác. Trong giai đoạn thi hành án dân sự thu hồi hơn 11.000 tỷ đồng, nâng tổng số tiền thu hồi được từ đầu năm đến nay lên gần 19.000 tỷ đồng và từ khi thành lập Ban Chỉ đạo đến nay 96.586 tỷ đồng.

Tại Hà Nội, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố mới rà soát ban đầu phát hiện hơn 800 dự án có biểu hiện gây thất thoát, lãng phí và mới xử lý 3 dự án, thu hồi hơn 42.000 tỷ đồng.

"Đây là nguồn lực của đất nước. Tôi thường hay nói đi qua rất khó chịu, đất vàng như thế mà để hàng chục năm. Các dự án xây dựng dở như cử tri nêu rất sốt ruột, có người phải chịu trách nhiệm, phải xử lý", Tổng Bí thư nói thêm.