Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Bắc Kinh bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Sau hơn 3 giờ bay, vào lúc gần 10h sáng nay (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới CHND Trung Hoa theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình.

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay Bắc Kinh có đồng chí Doãn Lực, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Bắc Kinh, Lưu Hải Tinh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình cùng đông đảo cán bộ nhân viên Đại sứ quán, lưu học sinh Việt Nam đang sinh sống học tập tại Trung Quốc.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có cuộc hội đàm cấp cao quan trọng với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các cuộc hội kiến với các đồng chí lãnh đạo cấp cao khác của Trung Quốc, để cùng đi sâu trao đổi về các phương hướng, biện pháp lớn nhằm đưa quan hệ song phương bước vào giai đoạn phát triển mới, ổn định và bền vững hơn, nâng tầm hơn.

Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động, chuyến thăm cấp Nhà nước lần này của Người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta là dịp để hai bên trao đổi sâu và thực chất trên tinh thần thẳng thắn, chân thành, cởi mở về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, và tăng cường phối hợp tại các cơ chế đa phương, xử lý thỏa đáng các vấn đề còn tồn tại, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đại diện kiều bào, lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân ở sân bay quốc tế Bắc Kinh.