Học giả Trung Quốc nói về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Là Tiến sĩ đầu tiên của Trung Quốc học tập tại Việt Nam sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ, giáo sư Mễ Lương hết sức vui mừng và trông đợi chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc.

Ông cho rằng, chỉ trong hơn 1 năm, lãnh đạo cao nhất của Việt Nam đã 2 lần thăm Trung Quốc, đặc biệt là sau khi vừa được bầu giữ chức Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, điều này đã cho thấy sự coi trọng của lãnh đạo Việt Nam đối với quan hệ Việt - Trung.

Giáo sư Mễ Lương

Theo ông, việc duy trì mối quan hệ tốt đẹp và thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng quan hệ song phương: “Lãnh đạo hai nước cần duy trì liên lạc chặt chẽ để trao đổi quan điểm về nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến hai bên, cũng như các vấn đề quốc tế, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của quan hệ song phương. Tôi tin rằng, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ mang lại những kết quả hết sức quan trọng. Tôi rất lạc quan về quan hệ Trung - Việt”.

Ông đánh giá, quan hệ Việt - Trung thời gian gần đây đã phát triển hết sức tích cực. Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước đều dành sự quan tâm lớn đến sự phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững của quan hệ song phương, cũng như việc duy trì liên lạc và tương tác chặt chẽ, định hướng và dẫn dắt sự phát triển của quan hệ hai nước. Tin cậy chính trị giữa hai bên không ngừng được củng cố. Hợp tác kinh tế và giao lưu nhân văn ngày càng sâu sắc, trở thành những điểm nhấn trong quan hệ song phương.

Theo ông, sự tin cậy lẫn nhau giữa lãnh đạo hai nước đã tạo nền tảng chính trị vững chắc cho hợp tác. Với nền tảng này, quan hệ mọi mặt giữa Việt Nam và Trung Quốc, từ chính trị, kinh tế đến văn hóa, du lịch sẽ tiếp tục phát triển nhanh chóng với dư địa ngày càng lớn.

Ông cũng đánh giá cao triển vọng quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai bên. Việt Nam đang là đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc. Tuy nhiên, giáo sư Mễ Lương dự đoán, với đà phát triển như hiện nay, Việt Nam có thể sẽ vươn lên thứ hạng cao hơn trong số các đối tác thương mại hàng đầu của nước này.

Giáo sư Mễ Lương cho biết: “Tôi hy vọng chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của quan hệ Trung - Việt và đưa quan hệ chính trị, kinh tế song phương lên một tầm cao mới. Tôi có đầy đủ lý do để tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, quan hệ Trung-Việt sẽ đạt được những bước phát triển vượt bậc hơn nữa”.

Về các lĩnh vực hợp tác trong tương lai, ông nhấn mạnh, trước hết và quan trọng nhất là cần tăng cường hợp tác giữa hai Đảng, trong đó bao gồm hợp tác trong các lĩnh vực như xây dựng Đảng và phòng chống tham nhũng. Thứ hai, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực an ninh, tăng cường hợp tác tư pháp. Thứ ba, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực kinh tế và văn hóa, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, kinh tế xanh, kinh tế số, cơ sở hạ tầng, nông nghiệp và giao lưu nhân văn.

Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ các dự án đường sắt khổ tiêu chuẩn và cửa khẩu thông minh giữa hai bên, việc hợp tác triển khai các dự án năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời và thủy điện cũng nên được đẩy mạnh, đặc biệt trong bối cảnh chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu đang chịu nhiều áp lực như hiện nay.

Cuối cùng, ông cho rằng, nông nghiệp nên tiếp tục là trọng tâm hợp tác giữa hai nước, khi Trung Quốc là thị trường xuất khẩu nông thủy sản lớn nhất của Việt Nam và triển vọng tương lai đầy hứa hẹn.