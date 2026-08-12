Đoàn cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam viếng Chủ tịch Quốc hội Lào

Ghi sổ tang, đồng chí Trần Cẩm Tú bày tỏ: “Sự ra đi của đồng chí Xaysomphone Phomvihane là tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em.

Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của một người bạn lớn, người đồng chí thân thiết, thủy chung, đã luôn dành tình cảm sâu sắc, sự ủng hộ quý báu và có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc Lào, cũng như không ngừng vun đắp, củng cố mỗi quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Xin gửi tới Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Nhân dân Lào cùng gia quyến đồng chí Xaysomphone Phomvihane lời chia buồn sâu sắc nhất. Những cống hiến, tình cảm và di sản của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng Lào và quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào sẽ luôn được các thế hệ hôm nay và mai sau trân trọng, ghi nhớ”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam viếng Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi sổ tang Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Hoàng Ân - Trần Tuấn/VOV-Vientiane