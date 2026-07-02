Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 50 năm TP.HCM mang tên Bác

(VTC News) -

Lễ kỷ niệm có sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo TP.HCM qua các thời kỳ.

Đây là sự kiện chính trị trọng tâm của đợt kỷ niệm 50 năm TP.HCM mang tên Bác, khẳng định ý nghĩa lịch sử của việc Quốc hội chính thức đặt tên TP Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa VI ngày 2/7/1976.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Lương Ý)

Sáng cùng ngày, đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thành ủy, UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tham dự lễ dâng hoa tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn).

Cách đây tròn 50 năm, tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VI năm 1976, một quyết định mang tính lịch sử đã được thông qua: TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự được mang tên vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Chặng đường 50 năm, TP.HCM đã đi qua một hành trình đầy thử thách nhưng mang dấu ấn đậm nét của sự bản lĩnh, kiên định; luôn năng động tiên phong trên mọi mặt trận; không ngừng đổi mới, sáng tạo và tràn đầy khát vọng cống hiến.

Từ những ngày đầu sau giải phóng với bộn bề khó khăn, cơ sở vật chất nghèo nàn, nền kinh tế kiệt quệ; bước qua giai đoạn đổi mới, mở cửa và hội nhập quốc tế; và gần đây nhất, tất cả chúng ta đều không thể quên được thời kỳ đại dịch COVID-19 khốc liệt, TP.HCM đã khẳng định bản lĩnh vượt khó và tinh thần sáng tạo không ngừng.

TP.HCM luôn khẳng định sức sống bền bỉ, kiên cường và không ngừng kiến tạo. Những công trình vươn cao trở thành những biểu tượng mới nhưng vẫn mang đậm dấu ấn di sản. Vùng đất của những con người hào sảng, giàu ý chí và niềm tin đã tạo nên một đô thị hiện đại, văn minh, nghĩa tình và giàu khát vọng.

Đặc biệt, từ 1/7/2025, bước vào kỷ nguyên quản trị mới với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, TP.HCM mở rộng không gian phát triển trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất ba địa phương TP.HCM cũ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương.

Với diện tích 6.773 km2 và nguồn nhân lực chiếm 13,8% cả nước, TP.HCM hội tụ đầy đủ các điều kiện để trở thành trung tâm dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao và kinh tế biển hàng đầu của khu vực.

Dấu mốc lịch sử này mở ra vận hội mới, kết hợp toàn diện ba không gian để phát huy tối đa tiềm năng, trở thành những trung tâm phát triển, cực tăng trưởng mới của Thành phố; góp phần tạo nên vị thế của một siêu đô thị tầm quốc tế.