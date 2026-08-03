Ông Nguyễn Tiến Hải giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ

(VTC News) -

Ngày 3/8, tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, với 483/484 đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Tiến Hải.

Tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải. (Ảnh: Viên Minh)

Tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải sinh năm 1965, quê quán tỉnh Cà Mau. Ông có trình độ Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Cử nhân Luật; Cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Trong thời gian dài công tác tại tỉnh Cà Mau, ông Nguyễn Tiến Hải từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Cái Nước, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tháng 1/2025, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Tiến Hải tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ tháng 7/2025, sau khi thực hiện sáp nhập tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang, ông Nguyễn Tiến Hải giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Ngày 20/7, Thủ tướng Lê Minh Hưng ký quyết định về việc điều động ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang về công tác tại Bộ Nội vụ, giao quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ.