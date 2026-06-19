Chủ tịch TP.HCM: Tăng trưởng 2 con số là mệnh lệnh, trách nhiệm trước Nhân dân

(VTC News) -

Phát biểu tại kỳ họp thứ 3 HĐND TP.HCM khóa XI ngày 19/6, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết Thành phố kiên định, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên.

Thành phố cũng quyết tâm đưa tổng thu ngân sách vượt 1 triệu tỷ đồng và tập trung cao độ cho công tác hoàn thiện thể chế, khơi thông các nguồn lực.

"Tăng trưởng 2 con số là mệnh lệnh chính trị, là trách nhiệm của Thành phố trước Nhân dân và cả nước. Để đạt được mục tiêu này, Thành phố kiên định thực hiện các kế hoạch đề ra, bất kể những khó khăn từ tình hình quốc tế", ông Được nói.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại phiên thảo luận chiều 19/6.

Theo ông Được, kịch bản tăng trưởng 2 con số UBND Thành phố đã chuẩn bị, chỉ đạo từ đầu năm.

UBND TP.HCM đang yêu cầu Giám đốc Sở Tài chính, Thống kê TP giao chỉ tiêu, phân khai chỉ tiêu tăng trưởng cho từng sở, ngành, hiệp hội doanh nghiệp. Phân công từng lãnh đạo TP đến sở ngành theo dõi chặt từng lĩnh vực tăng trưởng.

Hiệp hội doanh nghiệp sẽ phân chỉ tiêu đến từng doanh nghiệp, và sẽ công bố chỉ tiêu này tại Hội nghị 6 tháng đầu năm. Tất cả từng tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân của TP đều đóng góp cho tăng trưởng của TP.

Chủ tịch UBND TP.HCM cam kết Thành phố sẽ cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 50% chi phí tuân thủ và cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Ông khẳng định nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các sở, ngành, địa phương trong giải quyết hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp; xử lý nghiêm tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, gây phiền hà hoặc chậm trễ trong giải quyết công việc.

"Tập thể chính quyền Thành phố sẽ hành động với một tinh thần quyết liệt nhất, hiệu quả nhất, đúng trách nhiệm nhất; kiên quyết không để lợi ích cục bộ hay tâm lý e ngại, đùn đẩy làm cản trở sự phát triển chung; lấy sự hài lòng, sự thịnh vượng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo cao nhất cho năng lực điều hành của bộ máy chính quyền", ông Được cho biết.

Theo lãnh đạo UBND TP.HCM, có 5 nhóm nhiệm vụ mang tính đột phá Thành phố đang tập trung toàn lực để thực hiện, nhằm đảm bảo chỉ tiêu tăng trưởng. Đầu tiên là tập trung hoàn thiện thể chế và khơi thông các nguồn lực đặc thù. Trong tháng 7 này, TP sẽ hoàn thành, trình dự thảo Luật Đô thị đặc biệt.

Ông Nguyễn Văn Được khẳng định tăng trưởng 2 con số là nhiệm vụ chính trị, TP.HCM kiên định mục tiêu và sẽ hoàn thành.

Cùng với đó là triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội theo các Nghị quyết số 188, 222, 260 của Quốc hội, trọng tâm là thí điểm mô hình mạng lưới đường sắt đô thị (TOD) và Đề án thành lập Trung tâm tài chính quốc tế, nhằm tạo ra xung lực thu hút đầu tư mới.

Quan trọng nhất trong nhóm giải pháp là chiến dịch tổng lực thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Thành phố hạ quyết tâm đến hết quý III đạt tỷ lệ giải ngân tối thiểu 70% và kết thúc năm 2026 phải đạt 100% kế hoạch vốn được giao.

Sở Nội vụ được giao khẩn trương nghiên cứu, tham mưu cơ chế đánh giá trách nhiệm người đứng đầu, gắn với kết quả giải ngân vốn đầu tư công. Nghiên cứu áp dụng cơ chế cảnh báo “thẻ vàng”, “thẻ đỏ” đối với các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp.

Cùng với đó là đẩy mạnh quy hoạch, kiến trúc và kiến trúc lại không gian đô thị. Trong quý III sẽ cố gắng hoàn thiện, trình phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thành phố thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm.

Song song đó là lập các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng, không gian ngầm; ban hành các hướng dẫn chi tiết lập quy hoạch TOD dọc tuyến Metro số 2, khu vực ga Thủ Thiêm, ga Suối Tiên, ga Depot Long Bình làm cơ sở kêu gọi các dự án đầu tư lớn.

Kỳ họp thường lệ giữa năm, HĐND TP.HCM quyết nhiều nội dung gắn với nhiệm vụ phát triển của TP trong giai đoạn mới.

TP cũng quyết liệt thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị, phát triển nhà ở xã hội, di dời toàn bộ 40.000 nhà ven kênh rạch, giải quyết nhu cầu an cư cho người lao động...

“Chúng ta đã hứa thì phải làm được, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp phải là thước đo cao nhất cho năng lực điều hành của bộ máy chính quyền”, Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh”.

Chấm dứt trả lời kiến nghị của người dân kiểu né tránh trách nhiệm

Song song với những mặt tích cực, nửa đầu năm, lãnh đạo TP.HCM thừa nhận TP còn nhiều tồn tại, hạn chế, nhiều điểm nghẽn chưa khơi thông được. Lớn nhất là lực từ khu vực doanh nghiệp.

Nửa đầu năm, doanh nghiệp giải thể, tạm ngưng hoạt động còn ở mức rất cao. Dù có hơn 28.100 doanh nghiệp thành lập mới, nhưng TP có tới 5.701 doanh nghiệp giải thể (tăng tới 137,74%) và 27.462 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động (tăng 7,61%), trong khi số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động giảm 1,73%.

Đại biểu đóng góp rất nhiều ý kiến cho các vấn đề kinh tế xã hội sát sườn của TP.HCM.

"Điều này chứng tỏ khu vực kinh tế tư nhân đang chịu những tổn thương lớn do tổng cầu yếu, chi phí đầu vào tăng và rào cản tiếp cận thị trường", ông Được cho biết.

Người đứng đầu UBND TP.HCM nói thêm Thành phố đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với những thời cơ, vận hội lớn từ các cơ chế chính sách đặc thù, nhưng cũng phải đối mặt với những thách thức, áp lực chưa từng có về hạ tầng, đô thị và tổ chức bộ máy.

"Nhưng trách nhiệm của UBND TP.HCM là biến những thách thức đó thành động lực, biến các tiềm năng thể chế từ Nghị quyết 98, Nghị quyết 260 và tương lai gần là Luật Đô thị đặc biệt, thành những kết quả sản phẩm cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực, nâng cao chất lượng sống cho người dân", ông Được cam kết.

Tiếp thu các ý kiến của đại biểu HĐND về giải quyết kiến nghị, phản ánh của người dân tại một số sở, ngành, người đứng đầu chính quyền thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận: nhiều văn bản trả lời hiện nay quá dài, dành phần lớn nội dung để trích dẫn các chủ trương, nghị quyết, nghị định, thông tư. Cuối cùng chỉ kết luận chung chung rằng “theo quy định của pháp luật”.

“Cách trả lời như vậy rất thiếu tính thực tiễn. Khi đã trả lời thì phải nói rõ được hay không được, xử lý như thế nào”, ông Được nhấn mạnh.

Doanh nhân Mai Hữu Tín khẳng định TP.HCM còn dư địa rất tốt cho tăng trưởng 2 con số torng dài hạn.

Ông yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải thay đổi cách tiếp cận, trả lời trực diện vào nội dung người dân quan tâm, thay vì né tránh hoặc chuyển trách nhiệm sang đơn vị khác.

Nếu vụ việc chưa được xác minh đầy đủ thì cần tập trung làm rõ đúng sai trước khi đưa ra kết luận chính thức. Khi đã trả lời phải thể hiện rõ quan điểm xử lý, rõ trách nhiệm và kết quả cụ thể.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, vẫn còn một bộ phận cán bộ chưa thực sự chuyển biến về tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong giai đoạn hiện nay, việc thay đổi tư duy phục vụ không chỉ diễn ra ở cấp lãnh đạo mà phải lan tỏa đến từng lãnh đạo, cán bộ trực tiếp giải quyết công việc hàng ngày.