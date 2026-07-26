Cận cảnh đại công trường thi công nhà ga metro số 5 giữa trung tâm Hà Nội

Đây là hạng mục kỹ thuật phức tạp với lồng thép siêu trường siêu trọng dài 42m, nặng hơn 38,5 tấn. Quá trình hạ lồng thép đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa 2 cần trục bánh xích sức nâng 500 tấn và 180 tấn để xoay lồng thép từ tư thế nằm ngang sang thẳng đứng trước khi hạ chính xác vào hố đào đã được kiểm tra và làm sạch. Mọi thao tác đều được kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm đúng vị trí thiết kế và yêu cầu kỹ thuật. (Ảnh: MRB)