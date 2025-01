Tỉnh thành nào có cây cầu đi ngược?

C

Hà Nội và Phú Thọ

Cây cầu đi ngược là cầu Long biên (Hà Nội) và cầu Việt Trì (Phú Thọ). Cầu Long Biên do người Pháp thiết kế, chủ yếu để phục vụ tuyến xe lửa chở nguyên, nhiên liệu trong cuộc khai thác thuộc địa của Pháp.

Kể từ năm 1953, chiều các phương tiện di chuyển trên làn đường bộ được quy định: chiều Hà Nội - Gia Lâm đi làn bên trái so với đường sắt; chiều Gia Lâm - Hà Nội đi làn bên phải so với đường sắt. Việc di chuyển theo hướng “ngược” vẫn duy trì cho đến ngày nay.

Cầu Việt Trì được xem là biểu tượng độc đáo khi tổ chức lưu thông ngược chiều. Cây cầu này được xây dựng năm 1901, trong chiến lược khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp. Bị chiến tranh tàn phá, cuối năm 1955, cầu Việt Trì được xây dựng lại. Đến năm 1992, cây cầu mới được xây dựng và tồn tại đến ngày này. Đây là cây cầu đường bộ và đường sắt kết hợp.