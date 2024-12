Cầu duy nhất ở Việt Nam bắc qua hai dòng sông?

A

Cầu Bến Thủy I

Sông Lam bắt nguồn từ cao nguyên Xiêng Khoảng của Lào, phần chính chảy qua Nghệ An, phần cuối hợp lưu với sông La từ Hà Tĩnh và đổ ra vịnh Bắc Bộ ở Cửa Hội. Sông dài khoảng 520 km, đoạn chảy qua Việt Nam khoảng 360 km.

Cầu Bến Thủy I dài 630,5 m, rộng 12 m, gồm 13 nhịp, nối phường Bến Thủy, Thành phố Vinh (Nghệ An) với thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) theo hướng bắc - nam. Công trình xây năm 1986, khánh thành năm 1990. Đây là cầu đường bộ đầu tiên bắc qua sông Lam, lớn thứ hai cả nước.

Trước đó, người dân hai bên bờ sông Lam phải qua lại bằng đò gỗ, ba bến phà và một cầu phao. Ngành giao thông và các thế hệ lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đều đánh giá cầu Bến Thủy I là công trình thế kỷ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của vùng Nghệ Tĩnh cũng như các tỉnh miền Trung thời bấy giờ.