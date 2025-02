Tỉnh nào có mức sống rẻ nhất Việt Nam?

A

Nam Định

Địa phương có mức giá sinh hoạt thấp thứ hai cả nước là Nam Định, chỉ số SCOLI năm 2023 bằng 86,35%. So với Hà Nội, giá bình quân các nhóm hàng của Nam Định ở mức 73,23%-103,25%.

Đứng thứ 3 là Quảng Trị, chỉ số SCOLI bằng 86,66% với giá bình quân các nhóm hàng ở mức 74,4%-118,17%.

Ngoài ra, một số địa phương khác cũng có chỉ số SCOLI năm 2023 thấp như: Sóc Trăng (87,82%), Gia Lai (87,91%), Long An (87,97%, Nghệ An (88,34%), Hậu Giang (88,47%), Trà Vinh (88,73%), Phú Thọ (88,74%).