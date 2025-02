Tỉnh nào là xứ sở mía đường của Việt Nam?

C

Nhà máy đường An Khê

Vùng đất phía Đông tỉnh Gia Lai có trên 44.000 ha đất nông nghiệp với điều kiện tự nhiên tương đối thuận lợi cho việc phát triển của cây mía. Nhằm khai thác tiềm năng đó, 25 năm trước Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi đã đầu tư xây dựng Nhà máy Đường An Khê (22/10/2000) tại Thôn 2, xã Thành An, Thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.

Từ nhà máy đường công suất ép 2.000 tấn mía ngày, nhà máy Đường An Khê không ngừng được mở rộng nâng công suất đến nay nhà máy đạt công suất 18.000 tấn mía/ngày, là nhà máy đường có công suất ép lớn nhất Việt Nam, sản lượng đường sản xuất hằng năm trên 10% sản lượng của cả nước. Niên vụ mía 2023 - 2024, Nhà máy Đường An Khê thu mua được gần 2 triệu tấn mía.