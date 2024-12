Tỉnh Hà Nam Ninh được sáp nhập từ những tỉnh nào?

B

Ninh Bình

Đáp án chi tiết Ninh Bình có diện tích 1.400 km 2, gồm các địa danh nổi tiếng như khu văn hóa - lịch sử Cố đô Hoa Lư, thắng cảnh Tràng An - Tam Cốc - Bích Động và rừng đặc dụng Hoa Lư... Trong đó, Tràng An được công nhận là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới. Đây là di sản thế giới kép đầu tiên và duy nhất ở Đông Nam Á.

Với phong cảnh được nhận xét "đẹp như tranh vẽ", cùng nhiều địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng, lễ hội độc đáo, đặc sản hấp dẫn, Tràng An đang trở thành một trong những địa điểm du lịch đáng tham quan nhất của Việt Nam.