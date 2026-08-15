Huỳnh Lập nói lý do có màn trình diễn 'ma mị' gây tranh cãi ở show 'Anh trai'

(VTC News) -

Màn trình diễn Trước khi em tồn tại của đội Huỳnh Lập tại Công diễn 2 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 gây nhiều tranh luận khi ca khúc quen thuộc được làm mới theo hướng ma mị, u tối.

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, Huỳnh Lập cho biết anh hiểu những tranh luận xung quanh tiết mục, đồng thời mong khán giả ghi nhận nỗ lực của các nghệ sĩ khi thử nghiệm những cách tiếp cận mới với các ca khúc quen thuộc.

“Rất mong khán giả đón nhận chương trình với tinh thần giải trí, vui vẻ và cảm nhận được sự cố gắng, nhiệt thành của Lập cùng toàn thể các anh tài”, Huỳnh Lập bộc bạch.

Huỳnh Lập gây tranh cãi với màn trình diễn ở show “Anh trai vượt ngàn chông gai”.

Theo Huỳnh Lập, ngay từ khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, anh đã xác định sẽ tìm kiếm một sân khấu riêng, khai thác những điều mới mẻ trong âm nhạc.

“Mục đích của chương trình là làm mới (remix), nên Lập chọn làm mới theo hướng mình cảm nhận. Khi thành lập Nhà Hiển Nhiên, Lập đã bày tỏ mong muốn làm một tác phẩm mang tính duy tâm.

Đến khi nhận được “Trước khi em tồn tại”, Lập nhận thấy nếu làm lại một phiên bản giống hệt bản gốc thì chắc chắn không thể hay bằng. Vì vậy, nhóm quyết định thể hiện bài hát dưới một góc nhìn mới, mang đến thêm một lựa chọn - một ‘món ăn mới’ cho khán giả“, anh chia sẻ.

Huỳnh Lập xem chương trình là cơ hội để thử sức ở lĩnh vực ca hát, khẳng định dù không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, anh luôn đặt sự chỉn chu lên hàng đầu: “Mặc dù Lập hát chưa hay, nhưng thà hát chưa hay chứ nhất quyết không xử lý vụng về hay làm ẩu”.

Huỳnh Lập cho biết sẽ tiếp tục học hát, đồng thời học hỏi cách xử lý ca khúc từ các đàn anh qua từng vòng công diễn. “Hy vọng sự góp sức nho nhỏ của Lập cùng các ‘nhà’ trong những vòng công diễn tiếp theo sẽ mang đến cho khán giả các tiết mục ấn tượng, trong đó giọng hát của Lập có thể chạm đến nhiều cảm xúc của người nghe“, anh chia sẻ.

Trước khi em tồn tại là ca khúc gắn với màu sắc âm nhạc của Thắng, được biết đến với giai điệu nhẹ nhàng, giàu chất tự sự. Khi được đưa lên sân khấu Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, ca khúc được Nhà Hiển Nhiên chuyển sang một diện mạo hoàn toàn khác, có phần ma mị, u tối.

Ca khúc “Trước khi em tồn tại” do đội Huỳnh Lập ở “Anh trai vượt ngàn chông gai” nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Bản phối sử dụng trap, hip-hop và folktronica, kết hợp âm thanh điện tử với một số nhạc cụ dân tộc như đàn bầu. Phần rap của Neko Lê trên nền beat có tiếng mõ tiếp tục đẩy mạnh màu sắc tâm linh của tiết mục.

Sự thay đổi lớn so với bản quen thuộc của Thắng khiến tiết mục nhận nhiều luồng ý kiến. Một bộ phận khán giả cho rằng phiên bản mới làm mất đi chất riêng vốn có của Trước khi em tồn tại, trong khi những người ủng hộ đánh giá đây là cách nhóm tạo dấu ấn thay vì lặp lại bản gốc.

Chính sự khác biệt rõ rệt giữa bản gốc và phiên bản trên sân khấu khiến Trước khi em tồn tại trở thành một trong những tiết mục được chú ý sau Công diễn 2.

Huỳnh Lập là gương mặt quen thuộc của sân khấu hài và màn ảnh Việt. Anh được biết đến rộng rãi sau khi trở thành Quán quân Cười xuyên Việt 2015, sau đó tiếp tục gây chú ý với loạt video parody các phim điện ảnh, MV ca nhạc.

Anh từng tham gia các phim Gái già lắm chiêu (2016), Lô tô (2017) trước khi tạo dấu ấn với web drama Ai chết giơ tay (2018) và phim điện ảnh Pháp sư mù (2019). Năm 2025, Nhà gia tiên do Huỳnh Lập đạo diễn đạt doanh thu 242 tỷ đồng, vào Top 10 phim Việt ăn khách nhất lịch sử. Năm 2026, Huỳnh Lập trở lại với bộ phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu.