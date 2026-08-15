Nam thần Thái Lan liên tục xuất hiện cạnh Lisa BlackPink là ai?

(VTC News) -

Những ngày gần đây, Pongtiwat Tangwancharoen, được biết đến với nghệ danh Blue Pongtiwat, trở thành tâm điểm chú ý sau loạt ảnh xuất hiện cùng Lisa. Từ những lần gặp gỡ tại Thái Lan, Hong Kong (Trung Quốc) ến Nhật Bản, cả hai liên tục được người hâm mộ bắt gặp bên nhau.

Lisa và Blue Pongtiwat liên tục được bắt gặp bên nhau trong thời gian gần đây.

Sự trùng hợp về lịch trình khiến mạng xã hội đặt nghi vấn Lisa và Blue đang hẹn hò. Tuy nhiên, đến nay hai nghệ sỹ chưa ai lên tiếng xác nhận hay phủ nhận mối quan hệ.

Gương mặt nổi bật của màn ảnh Thái Lan

Blue Pongtiwat sinh ngày 15/3/2000, bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2016. Nam diễn viên sở hữu chiều cao khoảng 1m83, gương mặt sáng và ngoại hình được đánh giá phù hợp với các vai nam chính.

Trước khi được khán giả quốc tế biết đến, Blue tham gia nhiều dự án truyền hình của Thái Lan. Anh từng góp mặt trong Krong Kam, Leh Game Rak, You Are My Heartbeat, The Family và Intern in My Heart.

Nam diễn viên ghi dấu ấn với vai Son trong series “Ready, Set, Love” của Netflix.

Trong giai đoạn đầu sự nghiệp, Blue chủ yếu đảm nhận các vai phụ, vai khách mời hoặc những nhân vật có thời lượng xuất hiện chưa lớn. Qua từng dự án, nam diễn viên dần có cơ hội đảm nhận những vai quan trọng hơn.

Bước ngoặt đến với Blue vào năm 2024 khi anh góp mặt trong Ready, Set, Love, series được phát hành trên Netflix.

Trong phim, Blue đảm nhận vai Son - một trong những người đàn ông nổi tiếng của chương trình hẹn hò đặc biệt. Tác phẩm nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả quốc tế, qua đó giúp tên tuổi Blue vượt ra ngoài thị trường Thái Lan.

Sau Ready, Set, Love, anh xuất hiện trong nhiều dự án khác. Anh còn làm người mẫu và duy trì hình ảnh khá năng động trên mạng xã hội. Tài khoản Instagram của anh hiện có khoảng 3 triệu người theo dõi.

Mối quan hệ với Lisa

Lisa và Blue Pongtiwat được cho là đã quen biết và duy trì mối quan hệ bạn bè trong nhiều năm. Cả hai từng xuất hiện trong những dịp riêng tư cùng bạn bè và người thân, nhưng không gây nhiều chú ý cho đến thời gian gần đây.

Tháng 3, Blue có mặt trong buổi mừng sinh nhật tuổi 29 của Lisa và sau đó chia sẻ một số hình ảnh chụp cùng cô, khiến người hâm mộ chú ý bởi sự thân thiết của họ.

Cuối tháng 7, Lisa tiếp tục được nhìn thấy tại Hong Kong. Blue được cho là có mặt trong chuyến đi cùng cô. Đến tháng 8, hai người lại xuất hiện tại Nhật Bản.

Blue Pongtiwat và Lisa được cho là đã duy trì mối quan hệ thân thiết trong nhiều năm.

Ngày 10/8, Lisa có lịch chụp hình cho một thương hiệu tại Kyoto. Cùng ngày, cô được một số người bắt gặp dùng bữa tại một nhà hàng sushi ở Tokyo với Blue Pongtiwat. Họ được cho là ngồi ở khu vực khá kín đáo, cùng đội mũ và hạn chế sự chú ý.

Những lần xuất hiện liên tiếp khiến nghi vấn tình cảm giữa hai người lan rộng trên mạng xã hội. Lisa hiện chưa phản hồi về tin đồn. Blue Pongtiwat cũng không xác nhận chuyện hẹn hò với thành viên BlackPink.

Tin đồn về Blue Pongtiwat xuất hiện trong thời điểm mối quan hệ giữa Lisa và Frédéric Arnault - con trai tỷ phú Pháp Bernard Arnault không còn được nhắc đến như trước.

Lisa và Frédéric Arnault được cho là hẹn hò từ năm 2023. Hai người từng nhiều lần xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, trong đó có lần cùng tham dự sự kiện của TAG Heuer ở Miami năm 2024. Tuy nhiên, cả hai chưa từng chính thức xác nhận chuyện tình cảm.

Lisa và Frédéric Arnault vướng nghi vấn đã “đường ai nấy đi”.

Trong năm 2026, sự im ắng của họ làm dấy lên nghi vấn họ đã đường ai nấy đi. Một số nguồn tin cho rằng Frédéric Arnault không còn tương tác với các bài đăng của Lisa trong thời gian dài. Những dấu hiệu này khiến truyền thông và người hâm mộ tiếp tục suy đoán về tình trạng mối quan hệ giữa hai người.