Tìm thấy thi thể nạn nhân còn lại vụ lật ghe trên sông ở Phú Yên

(VTC News) -

Video: Tìm thấy nạn nhân còn lại vụ lật ghe trên sông ở Phú Yên

Thi thể nạn nhân Nguyễn Cửu Đồng (SN 1990, quê Quảng Nam) được tìm thấy cách nơi lật ghe khoảng 500m về hướng Đông.

Nạn nhân cuối cùng trong vụ lật ghe đã được tìm thấy.

Trước đó, 10h30 ngày 16/5, thi thể nạn nhân Lê Đức Cường (SN 1978, quê Thanh Hoá) được lực lượng chức năng tìm thấy cách hiện trường khoảng 1km. Sau đó, thi thể được đưa về quê nhà an táng.

Theo đại diện Ban quản lý dự án 7 (nhà thầu cao tốc Bắc - Nam, đoạn Chí Thạnh - Vân Phong), 6 người trên ghe đều là công nhân thi công gói thầu XL02, Dự án cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong (phân đoạn cầu Đà Rằng từ Km29+900 - Km32+100).

"Các nạn nhân là những lao động thường xuyên của Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Bắc Trung Nam (đơn vị thi công), có hợp đồng lao động. Công ty sẽ lo chu đáo hậu sự cho người tử nạn và gia đình họ" - đại diện Ban quản lý dự án 7 nói.

Hiện trường vụ lật ghe trên sông Ba qua địa phận Phú Yên.

Sau sự cố trên, Tỉnh ủy Phú Yên đã có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm an toàn tại các công trình, dự án.

Tỉnh ủy Phú Yên đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu thi công các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn lao động, công tác quản lý dự án, quản lý công nhân và người lao động để đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ tài sản, quyền lợi hợp pháp của công nhân, người lao động và Nhà nước.

"Cương quyết dừng thi công và chỉ đạo có biện pháp đảm bảo khi phát hiện có nguy cơ mất an toàn, xử lý hoặc yêu cầu cơ quan chuyên môn có thẩm quyền xử lý những hành vi vi phạm theo quy định" - văn bản nêu.

Lực lượng chức năng tìm kiếm xuyên đêm.

Như VTC News đã đưa tin, đại diện Công an huyện Phú Hòa cho biết, nguyên nhân ban đầu vụ việc được xác định do 6 công nhân tự lấy ghe đi trên sông Ba theo hướng Tây - Đông từ thôn Vĩnh Phú (xã Hòa An, huyện Phú Hòa) sang huyện Tây Hòa.

Khi đến lý trình Km30+600 thuộc hạng mục thi công cầu Đà Rằng thì va đập vào thành cầu và bị lật ghe khiến 1 người chết, 2 người mất tích, 3 người bơi được vào bờ.

Thi thể 2 người mất tích đã được tìm thấy vào sáng nay và hôm qua.