Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân rơi xuống sông sau tiệc sinh nhật trên tàu du lịch

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, thi thể ông V.V.T. (sinh năm 1973, ngụ phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) được tìm thấy cách vị trí xảy ra vụ việc vài chục mét, thuộc địa phận phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp.

Thi thể nạn nhân còn lại là ông T.Q.S. (sinh năm 1953, ngụ phường Bình Trưng, TP.HCM) được phát hiện trôi dạt trên sông Tiền, đoạn qua địa bàn xã Kim Sơn.

Trước đó, Báo Đồng Tháp đã thông tin, vào khoảng 22h10 đêm 18/4, Công an phường Đạo Thạnh nhận được tin báo về vụ hai người rơi xuống sông tại khu vực Cảng Du Thuyền (khu phố 11, phường Đạo Thạnh).

Theo điều tra ban đầu, tối cùng ngày, ông S. và ông T. cùng khoảng 10 người khác tham dự tiệc sinh nhật của anh N.V.L. (phường Thới Sơn) trên tàu du lịch mang số hiệu TG-12738, do N.T.T. (sinh năm 2003, ngụ phường Thới Sơn) điều khiển.

Trong quá trình tham dự tiệc, hai nạn nhân có sử dụng rượu, bia. Đến khoảng 21h30, tàu cập bến tại cầu phao dẫn vào Cảng Du Thuyền để đưa khách lên bờ. Khoảng 20 phút sau, khi đến lượt ông S. và ông T. rời tàu, cả hai bất ngờ rơi xuống sông và mất tích.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Đạo Thạnh đã phối hợp cùng các đơn vị chức năng liên quan khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm và điều tra nguyên nhân vụ việc. Đến ngày 20/4, thi thể cả hai nạn nhân đã được tìm thấy.

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.