Truy tố 4 chủ doanh nghiệp gây thiệt hại hơn 3.100 tỷ đồng tại Ngân hàng Đông Á

(VTC News) -

VKSND tối cao ban hành cáo trạng truy tố 4 bị can trong vụ án Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan hoạt động ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh.

Các bị can bị truy tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng gồm: Nguyễn Thiện Nhân (SN 1963, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh); Nguyễn Ngọc Minh (SN 1968, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh Đà Lạt); Nguyễn Thanh Thủy (SN 1965, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lê Minh MC); Nguyễn Đắc Hiệp (SN 1975, Chủ tịch HĐQT Công ty Lâm Viên).

Theo cáo trạng, Nguyễn Thiện Nhân được xác định là người giữ vai trò chính, tổ chức và chỉ đạo hoạt động của nhóm Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh. Nhân đã bàn bạc, thống nhất với Trần Phương Bình, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á, về việc để ngân hàng này cho nhóm doanh nghiệp thuộc Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh vay vốn nhằm thực hiện việc đảo nợ.

Bị can Nguyễn Thiện Nhân (bên phải) và Nguyễn Ngọc Minh bị truy nã.

Theo cáo buộc, Nguyễn Thiện Nhân đã chỉ đạo Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Đắc Hiệp và trực tiếp ký các hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đông Á để sử dụng tiền vay sai mục đích. Cơ quan điều tra xác định các tài sản bảo đảm không có giá trị hoặc không đủ cơ sở pháp lý để thế chấp. Sau khi thực hiện hành vi, Nhân bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Với các hành vi nêu trên, Nguyễn Thiện Nhân đã cùng Trần Phương Bình thực hiện hành vi phạm tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á hơn 3.153 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Ngọc Minh thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Thiện Nhân đã sử dụng pháp nhân Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh Đà Lạt ký hồ sơ vay Ngân hàng TMCP Đông Á số tiền 210 tỷ đồng giúp Nguyễn Thiện Nhân sử dụng sai mục đích, gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á hơn 527,5 tỷ đồng.

Hành vi nêu trên của Nguyễn Ngọc Minh đã đồng phạm với Trần Phương Bình, Nguyễn Thiện Nhân về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Trước thời điểm vụ án được khởi tố, Nguyễn Ngọc Minh và Nguyễn Thiện Nhân đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan điều tra sau đó ra quyết định truy nã đối với hai bị can, song đến nay vẫn chưa bắt được. Do đó, việc điều tra, truy tố và xét xử đối với Nguyễn Ngọc Minh và Nguyễn Thiện Nhân được thực hiện vắng mặt theo quy định.

Bị can Nguyễn Thanh Thủy thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Thiện Nhân đã sử dụng pháp nhân Công ty Lê Minh và đứng tên cá nhân ký hồ sơ vay Ngân hàng TMCP Đông Á 3 khoản với số tiền 737 tỷ đồng để Nguyễn Thiện Nhân sử dụng sai mục đích, gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á hơn 1.557 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, hành vi nêu trên của Nguyễn Thanh Thủy đã đồng phạm với Trần Phương Bình, Nguyễn Thiện Nhân về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Bị can Nguyễn Đắc Hiệp thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Thiện Nhân đã sử dụng pháp nhân Công ty Lâm Viên lập hồ sơ vay vốn, phương án kinh doanh vay Ngân hàng TMCP Đông Á số tiền 319,977 tỷ đồng để Nguyễn Thiện Nhân sử dụng sai mục đích, gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á hơn 212,5 tỷ đồng.

Hành vi nêu trên của Nguyễn Đắc Hiệp đã đồng phạm với Trần Phương Bình, Nguyễn Thiện Nhân về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á Trần Phương Bình đã qua đời vào ngày 18/6/2024 khi đang thi hành bản án chung thân về loạt sai phạm trong thời gian điều hành tại Ngân hàng TMCP Đông Á.