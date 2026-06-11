Nam Phi

Phong độ của Nam Phi trong 10 trận gần nhất ở mức trung bình. Đội bóng này thắng 4, hòa 3 và thua 3 trận. Tuy nhiên, vấn đề là họ không thắng trong 5 trận gần nhất trước World Cup, trong đó có 3 trận hòa và 2 thất bại.

Nam Phi vẫn có khả năng ghi bàn khá đều. Họ ghi 13 bàn trong 10 trận gần nhất và chỉ tịt ngòi 2 trận. Dù vậy, hàng thủ chưa tạo được sự chắc chắn cần thiết khi thủng lưới 11 bàn trong cùng giai đoạn.

Oswin Appollis là cầu thủ đáng chú ý nhất của họ. Anh góp dấu giày vào 6 bàn tại vòng loại World Cup, gồm 2 bàn và 4 kiến tạo. Lyle Foster cũng là phương án quan trọng trên hàng công.