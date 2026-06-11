TP.HCM đề nghị ông Bob Connor kết nối cựu binh Mỹ, tìm nơi chôn cất liệt sĩ 1968

(VTC News) -

Tối 11/6, thông tin từ Bộ Tư lệnh TP.HCM, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TP, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 Thành phố vừa có buổi làm việc với ông Robert Ambrose Connor (Bob Connor), cựu quân nhân Không quân Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam.

Buổi làm việc nhằm trao đổi thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, xác minh các địa điểm nghi chôn cất liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 trên địa bàn TP.HCM.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung làm việc với cựu binh Mỹ Bob Connor.

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi nhiều thông tin liên quan các trận đánh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, đặc biệt là khu vực sân bay Tân Sơn Nhất - một trong những chiến trường ác liệt nhất thời điểm đó.

Đồng thời, các bên rà soát nhiều nguồn tài liệu, bản đồ quân sự, tọa độ và hồ sơ lưu trữ do các cựu binh Mỹ cung cấp.

Với trải nghiệm trực tiếp tại chiến trường cùng mạng lưới kết nối rộng rãi với các cựu binh Mỹ, ông Bob Connor đã chia sẻ nhiều thông tin và dữ liệu được đánh giá có giá trị đối với công tác nghiên cứu, xác minh các địa điểm nghi chôn cất liệt sĩ.

Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng đề nghị ông Bob Connor tiếp tục làm cầu nối với các cựu binh Mỹ và nhân chứng lịch sử. Đồng thời vận động cung cấp thêm các tài liệu, hình ảnh, sơ đồ tác chiến còn lưu giữ để phục vụ công tác xác minh, làm rõ các địa điểm nghi chôn cất liệt sĩ trên địa bàn thành phố.

Nhiều năm qua, ông Bob Connor đã tham gia hỗ trợ các cơ quan chức năng Việt Nam trong công tác tìm kiếm, xác minh thông tin liên quan đến các hố chôn tập thể và hài cốt liệt sĩ còn thất lạc sau chiến tranh.

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, việc kết nối với các cựu binh Mỹ và khai thác các nguồn tư liệu lưu trữ ở nước ngoài là một trong những hướng quan trọng nhằm bổ sung dữ liệu cho quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ sau gần 60 năm.

Ông Bob Connor tham dự hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được an táng tại khu vực nghĩa trang Chí Hòa - Chợ Quán do Ban Chỉ đạo 515 quốc gia tổ chức ngày 8/5.

Trước đó, trong quá trình rà soát, xác minh vị trí nghi có hố chôn tập thể các liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (trước đây là nghĩa trang Chí Hoà - Chợ Quán), Bộ Tư lệnh TP.HCM đã chủ động mở rộng phạm vi nghiên cứu đến nhiều địa điểm khác trên địa bàn thành phố.

Từ những manh mối thu thập được, đơn vị tiếp tục mở rộng hướng nghiên cứu đối với khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, nơi nhiều cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Hiện nay, từ các nguồn tư liệu và nhân chứng thu thập được, Bộ Tư lệnh TP.HCM từng bước xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu khoa học phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.