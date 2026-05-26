World Cup 2026 diễn ra từ ngày 12/6 đến 20/7 (giờ Việt Nam) do ba quốc gia Canada, Mexico và Mỹ đồng đăng cai. Năm nay, giải đấu đánh dấu bước ngoặt lớn nhất trong lịch sử khi lần đầu tiên số đội tham dự tăng từ 32 lên 48. Với thể thức mở rộng, 48 đội tuyển tham dự World Cup 2026 được chia thành 12 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội.

World Cup 2026 có đội nào tham dự?

Chủ nhà Mỹ, Canada và Mexico được đặc cách tham dự mà không phải thi đấu vòng loại. Các đội tuyển còn lại phải thi đấu vòng loại (diễn ra từ 9/2023 đến tháng 3/2026). Cuối cùng, danh sách 48 đội bóng góp mặt tại World Cup 2026 gồm:

Châu Á (9): Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan, Qatar, Ả Rập Xê Út, Iraq.

Châu Phi (10): Algeria, Cape Verde, Ai Cập, Ghana, Morocco, Tunisia, Bờ Biển Ngà, Senegal, Nam Phi, CHDC Congo.

Bắc & Trung Mỹ (6): Canada, Mexico, Mỹ, Panama, Haiti, Curacao.

Nam Mỹ (6): Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay.

Châu Đại Dương (1): New Zealand.

Châu Âu (16): Anh, Pháp, Croatia, Bồ Đào Nha, Na Uy, Tây Ban Nha, Scotland, Áo, Bỉ, Thuỵ Sĩ, Hà Lan, Đức, Thuỵ Điển, Thổ Nhĩ Kỳ, Bosnia & Herzegovina, CH Czech.

Danh sách các đội tham dự World Cup 2026. (Nguồn: FIFA)

Đội nào vô địch World Cup nhiều nhất?

Brazil là đội vô địch World Cup nhiều lần nhất trong lịch sử giải đấu, với tổng cộng 5 lần đăng quang. Đây cũng là đội tham dự World Cup nhiều lần nhất trong lịch sử với 22 lần góp mặt. Họ chưa từng vắng mặt ở kỳ World Cup nào kể từ giải đấu đầu tiên vào năm 1930.

Brazil lần đầu đăng quang vào năm 1958, giải đấu đánh dấu sự xuất hiện của Pele khi mới 17 tuổi. Huyền thoại này lập cú đúp trong trận chung kết, góp công lớn đưa Selecao lên ngôi.

Đến năm 1962, Brazil bảo vệ thành công chức vô địch, trở thành đội tuyển đầu tiên vô địch World Cup hai kỳ liên tiếp. Chức vô địch tiếp theo vào năm 1970 giúp họ được quyền sở hữu vĩnh viễn chiếc cúp Jules Rimet.

Sau 24 năm chờ đợi, Brazil giành chức vô địch thế giới thứ tư ở trận chung kết World Cup 1994 tại Mỹ. Đó cũng là trận chung kết World Cup đầu tiên trong lịch sử được định đoạt bằng luân lưu.

Lần gần nhất Selecao lên ngôi vô địch thế giới là năm 2002.

Pele và các cầu thủ Brazil ăn mừng sau chức vô địch World Cup 1970. (Nguồn: AP)

Đứng ở vị trí thứ 2 là đội tuyển Đức và Italy với 4 chức vô địch. Trong đó, tuyển Đức được coi là biểu tượng của sự ổn định khi có kỷ lục 8 lần vào chung kết, vô địch các năm 1954, 1974, 1990 và 2014. Chiến thắng 7-1 của Đức trước Brazil tại bán kết 2014 được đánh giá là một trong những trận đấu đáng nhớ nhất lịch sử World Cup. Tuy nhiên, Đức không vượt qua vòng bảng của 2 kỳ World Cup gần nhất.

Đương kim vô địch World Cup là đội tuyển Argentina, sau chiến thắng trước Pháp trong trận chung kết World Cup 2022. Đây cũng là lần thứ ba trong lịch sử đội bóng xứ Tango nâng cao chiếc cúp vàng thế giới.

4 đội bóng lần đầu tiên tham dự World Cup

World Cup 2026 đánh dấu cột mốc lần đầu tiên tham gia vào sự kiện bóng đá danh giá nhất thế giới của Cape Verde, Curacao, Jordan và Uzbekistan.

Cape Verde, quốc đảo chỉ khoảng 525.000 dân ngoài khơi Senegal (châu Phi), gây ấn tượng nhờ lối chơi giàu kỷ luật và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, với những cái tên nổi bật như Garry Rodrigues hay Ryan Mendes.

Curacao là quốc gia với dân số nhỏ nhất từng giành vé dự World Cup, mang theo “giấc mơ lớn” dưới sự dẫn dắt của HLV lão làng Dick Advocaat cùng tài năng Tahith Chong.

Jordan lần đầu dự giải với niềm tin tạo bất ngờ như Morocco năm 2022, đặt kỳ vọng vào ngôi sao Musa Al-Taamari. Trong khi đó, Uzbekistan hiện thực hóa giấc mơ sau hơn 30 năm chờ đợi, sở hữu trung vệ trẻ triển vọng Abdukodir Khusanov của Man City.

Argentina là đương kim vô địch World Cup. (Nguồn: AP)

Kết quả bốc thăm chia bảng World Cup 2026

Bảng A: Mexico, Nam Phi, Hàn Quốc, CH Czech.

Bảng B: Canada, Bosnia & Herzegovina, Qatar, Thụy Sĩ.

Bảng C: Brazil, Morocco, Haiti, Scotland.

Bảng D: Mỹ, Paraguay, Australia, Thổ Nhĩ Kỳ.

Bảng E: Đức, Curacao, Bờ Biển Ngà, Ecuador.

Bảng F: Hà Lan, Nhật Bản, Thụy Điển, Tunisia.

Bảng G: Bỉ, Ai Cập, Iran, New Zealand.

Bảng H: Tây Ban Nha, Cape Verde, Ả Rập Xê Út, Uruguay.

Bảng I: Pháp, Senegal, Iraq, Na Uy.

Bảng J: Argentina, Algeria, Áo, Jordan.

Bảng K: Bồ Đào Nha, CHDC Congo, Uzbekistan, Colombia.

Bảng L: Anh, Croatia, Ghana, Panama.

World Cup 2026 có 48 đội tham dự chia thành 12 bảng đấu thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Một trận thắng được tính 3 điểm, hòa được 1 điểm và thua không có điểm.

Các đội đầu bảng và nhì bảng, cùng 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất (tổng cộng 32 đội) giành quyền vào vòng loại trực tiếp. Như vậy, sau vòng bảng, chỉ có 16 đội bị loại (tỷ lệ 1/3, thấp hơn mức 50% của thể thức 32 đội trước đây).

Vòng đấu loại trực tiếp bắt đầu từ 32 đội (vòng 1/16), 16 đội (1/8), tứ kết, bán kết. Các đội thua ở bán kết đấu với nhau trong trận tranh hạng ba. Hai đội thắng ở vòng bán kết lọt vào trận chung kết để cạnh tranh chức vô địch World Cup 2026.