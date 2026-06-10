Nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc về bảo hiểm

(VTC News) -

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Trưởng ban tổ chức đánh giá, thông qua các tác phẩm có chiều sâu, các nhà báo đã góp phần giúp người dân và doanh nghiệp hiểu đúng hơn về vai trò của bảo hiểm, từ đó chủ động hơn trong việc tiếp cận các giải pháp bảo vệ phù hợp, chuẩn bị tốt hơn trước những rủi ro trong cuộc sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban giám khảo, điểm nổi bật của mùa giải năm nay không chỉ nằm ở sự đa dạng đề tài, mà còn ở cách các tác phẩm báo chí đã tiếp cận những vấn đề lớn của thị trường bảo hiểm bằng việc phân tích sâu, cân bằng và có trách nhiệm. Từ công tác chi trả, bồi thường sau thiên tai; bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm tàu cá đến bảo hiểm cháy nổ bắt buộc…, các tác phẩm đã cho thấy bảo hiểm ngày càng gắn chặt với năng lực quản trị rủi ro của người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế.

Các tác giả nhận giải A.

"Quan trọng hơn, báo chí không chỉ phản ánh sự kiện, mà còn góp phần lý giải bản chất vấn đề, đặt ra những câu hỏi chính sách cần thiết, đồng thời khơi mở đối thoại giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp bảo hiểm và người dân", nhà báo Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh.

Kết quả, Ban giám khảo đã trao 4 giải A, 4 giải B, 5 giải C và 10 giải Khuyến khích. Trong đó, 4 Giải A được trao cho các tác phẩm: “Thủ đoạn trục lợi bảo hiểm tinh vi” của nhóm tác giả Quý Thông, Nguyễn Phương (Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam); “Tranh chấp bảo hiểm: Đừng để mạng xã hội thay tòa án” của nhóm tác giả Ngọc Anh, Ngọc Trâm (Báo Công an nhân dân); các loạt bài: “Hoàn thiện chính sách, tháo nút thắt cho bảo hiểm nông nghiệp” của nhóm tác giả Xuân Hoàng, Thu Huyền và Phú Hương, Hoài Thu (Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An), “Chi trả quyền lợi bảo hiểm cho trường hợp K giáp” của tác giả Xuân Thạch (Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance).

Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội đạt 1 giải C với tác phẩm: “Nhu cầu bảo hiểm tăng sau dịch cúm” của nhóm tác giả Phạm Dương, Đức Anh.

Cũng tại buổi lễ, ông Phạm Ngọc Sơn, Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, thành viên Ban giám khảo, đã chính thức phát động Giải báo chí về bảo hiểm năm 2026.