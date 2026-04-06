Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích nhiều ngày ở Nghệ An

Theo thông tin từ địa phương, thi thể nạn nhân được phát hiện vào khoảng 15h30 cùng ngày, cách vị trí chiếc xe máy ông Dương bỏ lại hơn 2km.

Sau khi phát hiện, lực lượng chức năng sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết, trước khi bàn giao thi thể cho gia đình mai táng.

Rất đông người dân và lực lượng tham gia tìm kiếm nạn nhân.

Trước đó, sáng 3/4, ông Lê Văn Dương rời khỏi nhà nhưng không trở về. Gia đình sau đó đã trình báo cơ quan chức năng và tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả.

Ngay khi tiếp nhận tin báo về việc phát hiện xe máy của nạn nhân tại khu vực chùa Tân Kỳ, Công an xã đã huy động lực lượng, phối hợp với quân sự và người dân địa phương triển khai tìm kiếm. Phạm vi tìm kiếm được khoanh vùng tại khu vực 7 thung lèn Rỏi phía sau chùa và các vùng phụ cận.

Trong suốt nhiều ngày, hàng trăm người đã được huy động, sử dụng thêm flycam để hỗ trợ, đồng thời chia thành nhiều nhóm tiến sâu vào rừng, hang đá, vách núi. Do địa hình hiểm trở, nhiều khu vực mất sóng điện thoại nên các nhóm phải sử dụng bộ đàm để giữ liên lạc, phối hợp tìm kiếm.

Theo người tham gia tìm kiếm, các lực lượng đã nỗ lực rà soát nhiều khu vực rừng sâu, hang đá quanh chùa Tân Kỳ với quyết tâm sớm tìm thấy nạn nhân.

Ông Lê Văn Dương làm nghề điêu khắc lăng mộ tại địa phương. Khi rời khỏi nhà, ông mặc quần áo lao động màu xanh, điều khiển xe máy Wave Alpha màu đỏ, biển kiểm soát 37Z3-0201, di chuyển theo hướng từ xóm Phượng Kỳ lên xóm Cửa (xã Tân Phú), sau đó mất tích để lại chiếc xe máy.