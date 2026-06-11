(VTC News) -

Video: Lời khai của nhóm trộm, thu gom mèo.

Công an TP.HCM vừa triệt phá nhóm người chuyên trộm cắp, thu gom mèo với số lượng lớn để tiêu thụ liên tỉnh, đồng thời giải cứu và thu giữ hơn 500 con mèo trong quá trình điều tra.

Theo Công an TP.HCM, thực hiện đợt cao điểm 45 ngày đêm tấn công, trấn áp các loại tội phạm nhằm chuyển hóa địa bàn, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự tập trung đấu tranh với các hành vi xâm phạm sở hữu, trong đó có tình trạng trộm cắp chó, mèo gây bức xúc trong dư luận.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây trộm cắp, thu gom mèo liên tỉnh, giải cứu hơn 500 con. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện, mời làm việc nhiều người liên quan gồm: Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1987), Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1981), Nguyễn Thanh Tư (SN 1983), Nguyễn Văn Dư (SN 1997), Lê Huỳnh Bá (SN 1987), Lê Khả Vinh (SN 2004), Lê Đình Toàn (SN 1973), Lê Đình Trung, Đoàn Văn Tỏa (SN 1994) và Nguyễn Văn Lập (SN 1980).

Làm việc với cơ quan công an, những người này bước đầu khai nhận đã tổ chức hoạt động bẫy bắt, thu gom mèo trên nhiều địa bàn trong khoảng 3 năm qua.

Sau khi trộm cắp hoặc thu gom được mèo, họ tập kết tại nơi ở, nhốt vào lồng chờ đủ số lượng rồi bán cho Lê Huỳnh Bá với giá khoảng 70.000 đồng/kg. Trung bình từ 2-3 ngày diễn ra một lần giao dịch.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, sau khi thu mua, Lê Huỳnh Bá vận chuyển số mèo trên đến khu vực bãi xe Trúc Quỳnh tại xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh để tiêu thụ cho các đầu mối khác.

Từ lời khai của những người liên quan, lực lượng công an nhanh chóng mở rộng điều tra, kiểm tra khẩn cấp địa điểm tập kết tại bãi xe Trúc Quỳnh.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 45 lồng chứa khoảng 400 con mèo còn sống và 4 thùng xốp chứa khoảng 80 con mèo đã chết được bảo quản bằng đá lạnh để chuẩn bị vận chuyển, tiêu thụ.

Tiếp tục kiểm tra tại phường Linh Xuân, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ thêm 21 con mèo. Tổng số mèo được phát hiện, giải cứu và thu giữ trong quá trình đấu tranh bước đầu lên tới hơn 500 con.

Công an TP.HCM đề nghị người dân là chủ sở hữu các cá thể mèo bị mất trộm liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự (số 9 Xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú) để nhận diện tài sản và phối hợp phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố chứng cứ, làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động; xác minh vai trò của từng người trong đường dây thu gom, vận chuyển, tiêu thụ động vật, đồng thời mở rộng truy xét những người có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.