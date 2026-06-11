Thủ tướng: Hà Nội dùng 1 đồng vốn đầu tư công hút 5-10 đồng vốn tư nhân

(VTC News) -

Nhiệm vụ trên được Thủ tướng Lê Minh Hưng đưa ra khi phát biểu kết luận cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chiều 11/6.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: VGP)

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khó khăn, thách thức với Thủ đô như dư địa phát triển chưa được khai thác với hiệu quả tối đa.

Theo Thủ tướng, tiến độ một số dự án trọng điểm còn chậm do vướng mắc giải phóng mặt bằng, thiếu quỹ đất, quỹ nhà tái định cư... Cung ứng điện là thách thức lớn trong bối cảnh tăng trưởng cao.

"Quản lý, phát triển đô thị còn bất cập; còn tình trạng vi phạm trật tự xây dựng và quản lý đất đai; nhiều vấn đề về môi trường chưa được quan tâm xử lý; hạ tầng quá tải dẫn tới tình trạng ùn tắc giao thông, ngập úng đô thị, ô nhiễm không khí, nguồn nước và xử lý rác thải còn nhiều bất cập; tình trạng thiếu hụt trường học và quá tải tập trung ở một số cấp học", Thủ tướng nêu rõ.

Với vai trò đặc biệt quan trọng, được Trung ương, các cấp các ngành rất quan tâm, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu thành phố xác định mục tiêu, tiêu chuẩn cao hơn để đóng góp nhiều hơn vào mục tiêu chung của cả nước.

"Quy mô kinh tế năm 2025 của Hà Nội chiếm 12,5% của cả nước, vì vậy mỗi 1% tăng trưởng của Hà Nội có đóng góp rất quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số của cả nước", Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Nhìn nhận mục tiêu tăng trưởng 11% là nhiệm vụ rất nặng nề, song Thủ tướng cho rằng với vị thế là Thủ đô, trung tâm chính trị - hành chính, kinh tế, văn hóa của cả nước, Hà Nội cần phải tiên phong, khẳng định vai trò dẫn dắt, đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số của cả nước.

Thủ tướng lưu ý Hà Nội tập trung huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng; có các giải pháp tăng thu ngân sách bền vững (mục tiêu giai đoạn 2026-2030 là khoảng 3,7 triệu tỷ đồng, khoảng gần 750 nghìn tỷ đồng/năm); tiết kiệm tối thiểu 10% và phấn đấu tiết kiệm thêm trên 5% chi thường xuyên, dành nguồn lực cho các nhiệm vụ an sinh xã hội, các dự án hạ tầng trọng điểm.

"Tối ưu hóa nguồn lực đất đai, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công; huy động có hiệu quả nguồn vốn tư nhân (mục tiêu 1 đồng vốn đầu tư công thu hút 5-10 đồng vốn tư nhân); đẩy mạnh thu hút vốn ODA, FDI; các nguồn vốn tín dụng và phát triển thị trường vốn; nghiên cứu việc phát hành trái phiếu Thủ đô cho từng dự án động lực cụ thể…", Thủ tướng giao nhiệm vụ.

Thủ tướng đề nghị thành phố cần liên tục rà soát kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm để giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, xã, phường; phân công các lãnh đạo thành phố theo dõi từng địa bàn, lĩnh vực.

Đi kèm với đó là tập trung khai thác tối đa dư địa để thúc đẩy tăng trưởng những tháng còn lại như công nghiệp chế biến, chế tạo, thương mại, dịch vụ, ngân hàng và bảo hiểm, vận tải kho bãi và xây dựng…

Nhiệm vụ quan trọng khác được người đứng đầu Chính phủ đặt ra là triển khai hiệu quả, đồng bộ, thống nhất Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm gắn với yêu cầu tăng trưởng hai con số và phù hợp quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030.

Đồng thời hoàn thành xử lý vướng mắc cho các dự án hạ tầng giao thông, hạ tầng số, hạ tầng văn hoá, xã hội. Quán triệt nguyên tắc bố trí vốn tập trung, giảm số lượng dự án tối thiểu 30% so với giai đoạn 2021-2025.

Theo Thủ tướng, Hà Nội cần triển khai đồng bộ các giải pháp xử lý tình trạng ô nhiễm không khí, nguồn nước, tắc nghẽn giao thông, ngập úng và xử lý rác thải sinh hoạt, công nghiệp trên địa bàn. Tiếp tục phấn đấu cắt giảm ngay 50% số lượng thủ tục hành chính liên quan đến đời sống và sản xuất kinh doanh.

Quang cảnh cuộc làm việc. (Ảnh: VGP)

Sớm bố trí quỹ đất xây trường học, ưu tiên dành 5% quỹ đất

Đặt ra mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026, Thủ tướng chỉ đạo triển khai có hiệu quả 8 dự án trọng điểm của thành phố để thúc đẩy tăng trưởng. Khẩn trương xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài để giải phóng nguồn lực cho phát triển (hiện còn 661 dự án gồm cả đầu tư công và ngoài ngân sách).

Đánh giá cao Hà Nội sẽ sớm khởi công các dự án nhà ở cho thuê, Thủ tướng nhấn mạnh: "Trách nhiệm rất quan trọng của Hà Nội không chỉ là triển khai các dự án cụ thể mà cần kiến nghị với các cơ quan Trung ương để bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách chung cho cả nước về đất đai, thị trường bất động sản, nhà ở và đặc biệt là nhà ở cho thuê".

Cùng với nhiệm vụ bảo đảm vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu quả, Hà Nội cần đề xuất, kiến nghị với Trung ương để hoàn thiện chính sách, nhất là về phân định rõ thẩm quyền và bố trí đội ngũ cán bộ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương đi đôi với đổi mới, sáng tạo, thay thế ngay cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Thủ tướng đề nghị quyết tâm xây dựng Hà Nội thành trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước, ngang tầm khu vực châu Á (phát huy vai trò hạt nhân của Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Khu công nghệ cao sinh học, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, các viện nghiên cứu, trường đại học…).

Thủ tướng yêu cầu tổ chức khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm 1 lần.

"Phấn đấu 100% bệnh viện triển khai bệnh án điện tử. Nhân rộng mô hình chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi gắn với phát triển nền kinh tế bạc. Sớm bố trí quỹ đất xây trường học, ưu tiên dành 5% quỹ đất phục vụ công cộng và đất chưa khai thác để xây trường học. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo", theo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ.

Thủ tướng cũng quán triệt Hà Nội đặc biệt quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác cung cấp thông tin, truyền thông chính sách về các dự án lớn đang triển khai.

Cho biết đang chỉ đạo các cơ quan rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn, Thủ tướng khẳng định Hà Nội, TP.HCM và các địa phương là cực tăng trưởng sẽ được ưu tiên về nguồn lực, cơ chế để tạo đà phát triển, phát huy vai trò động lực, dẫn dắt nền kinh tế.

Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý nguồn lực Trung ương có hạn nên việc bố trí vốn phải bảo đảm trọng tâm, trọng điểm. Hà Nội cần cam kết nâng cao chất lượng đầu tư, đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng và ngân sách Trung ương, qua đó tạo nguồn lực hỗ trợ trở lại cho cả nước.

"Mặt khác chúng ta không quên những địa phương còn nhiều khó khăn cũng cần hỗ trợ của ngân sách Trung ương.Hệ số ICOR của Hà Nội sẽ là một trong những tiêu chí để đánh giá và quyết định phân bổ vốn đầu tư công cho Thủ đô thời gian tới, chắc chắn là như vậy", Thủ tướng phát biểu.