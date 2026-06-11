Chặn đứng âm mưu lập 'đại bản doanh' lừa đảo của ổ nhóm đến từ Campuchia

(VTC News) -

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý xuất – nhập cảnh, Công an xã Tam Đảo vừa phát hiện, ngăn chặn thành công nhóm người nước ngoài có dấu hiệu hoạt động lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, âm mưu xây dựng địa bàn hoạt động lâu dài tại Việt Nam.

Trước đó, các lực lượng phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan một số đối tượng thuê nhiều khu nghỉ dưỡng, farmstay, village tại Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ để bố trí cho số lượng lớn người nước ngoài lưu trú tập trung trong thời gian dài.

Công an tỉnh Phú Thọ kịp thời ngăn chặn nhóm đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia âm mưu thiết lập trung tâm hoạt động tại Việt Nam.

Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra nhanh chóng xác minh, làm rõ hoạt động của nhóm đối tượng.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, nhóm người này có nguồn gốc từ các tổ chức lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia. Trước đây, nhiều đối tượng đã tham gia làm việc trong các công ty lừa đảo được tổ chức theo mô hình khép kín, phân chia thành các bộ phận chuyên tìm kiếm khách hàng, tiếp cận nạn nhân, tư vấn đầu tư, hướng dẫn chuyển tiền và quản lý dòng tiền chiếm đoạt được.

Thời gian gần đây, trước sự đấu tranh quyết liệt của lực lượng chức năng Campuchia với các trung tâm lừa đảo trực tuyến, các đối tượng tìm cách dịch chuyển địa bàn hoạt động sang quốc gia khác nhằm tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Tang vật vụ án.

Việt Nam được các đối tượng lựa chọn làm địa bàn mới do có nhiều khu nghỉ dưỡng, farmstay, villa biệt lập, xa khu dân cư, thuận lợi cho việc tập trung số lượng lớn người nước ngoài và lắp đặt hệ thống thiết bị điện tử phục vụ hoạt động trên không gian mạng.

Theo tài liệu điều tra, Zhao Wei Zhong (A Châu, quốc tịch Trung Quốc) được giao nhiệm vụ nhập cảnh vào Việt Nam để khảo sát địa điểm, điều phối hoạt động, tiếp nhận và sắp xếp nơi ăn ở cho các đối tượng từ Campuchia di chuyển sang Việt Nam. Đồng thời, Zhao Wei Zhong phối hợp với những đối tượng trong nước chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động của nhóm người nước ngoài.

Trong tháng 5/2026, chúng tổ chức đưa hàng chục công dân Trung Quốc đến lưu trú tại nhiều địa điểm thuộc Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ; trong đó 16 trường hợp không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp.

Để che giấu hoạt động, các đối tượng liên tục thay đổi địa điểm lưu trú, lựa chọn những cơ sở có diện tích lớn, thuê trọn gói trong thời gian dài, hạn chế tiếp xúc với người dân địa phương. Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định các ổ nhóm này không chỉ thuê địa điểm lưu trú mà còn tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất để xây dựng một trung tâm hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn.

Tại các địa điểm thuê, chúng mua sắm, lắp đặt hệ thống máy tính, điện thoại, thiết bị phát sóng Internet, bàn ghế làm việc, giường tầng và nhiều vật dụng phục vụ sinh hoạt tập trung.

Kết quả kiểm tra, khám xét, lực lượng công an tạm giữ 73 bộ máy vi tính, 134 điện thoại di động, 34 USB lưu trữ dữ liệu, 20 bộ thiết bị phát sóng Wifi,03 thẻ SIM điện thoại, 5 máy tính xách tay, 2 máy tính bảng cùng hàng trăm bộ bàn ghế, giường tầng, đệm ngủ và nhiều phương tiện phục vụ hoạt động tập trung quy mô lớn.

Đáng chú ý, toàn bộ hệ thống thiết bị trên mới được vận chuyển, lắp đặt và chuẩn bị đưa vào sử dụng. Nhờ chủ động phát hiện từ sớm, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ kịp thời bóc gỡ, vô hiệu hóa toàn bộ cơ sở vật chất phục vụ hoạt động phạm tội trước khi những kẻ này kịp vận hành hệ thống lừa đảo trên thực tế.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Qua tài liệu thu thập được, cơ quan chức năng xác định nhóm đối tượng dự kiến triển khai nhiều phương thức lừa đảo trực tuyến đã từng được sử dụng tại Campuchia và một số quốc gia trong khu vực.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức xác minh, đấu tranh, bóc gỡ toàn bộ đường dây ngay từ giai đoạn chuẩn bị.

Ngày 5 và 7/6, Cơ quan An ninh điều tra áp dụng các biện pháp tố tụng, ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng, gồm: Zhao Wei Zhong (A Châu), Nguyễn Thành Long, Trần Thị Thu Hường và Phạm Đình Nam và xác định, bắt giữ đối tượng cầm đầu của đường dây để tiếp tục điều tra, xử lý.

Việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời vụ việc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi toàn bộ hệ thống nhân sự, cơ sở vật chất và thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt động lừa đảo vừa được tập kết, lắp đặt, chưa kịp đưa vào vận hành thì bị lực lượng công an phát hiện, vô hiệu hóa hoàn toàn.

Kết quả đấu tranh đã ngăn chặn nguy cơ hình thành một trung tâm lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia quy mô lớn trên lãnh thổ Việt Nam, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ tài sản của Nhân dân.