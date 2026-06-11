Trực tiếp khai mạc World Cup 2026 hôm nay 11/6

Khai mạc World Cup 2026 ở Mexico có gì đặc biệt?

Trong lễ khai mạc tại Mexico, diễn viên Salma Hayek (từng thủ vai Sonia Kincard trong phim "The Hitman's Bodyguard") được chọn làm người dẫn chương trình. Alejandro Fernandez sẽ trình bày quốc ca Mexico, trong khi Tyla sẽ hát quốc ca Nam Phi.

Danh sách nghệ sĩ trình diễn trong lễ khai mạc World Cup 2026 tại Mexico được công bố có 2 danh ca nổi tiếng thế giới là Shakira và Andrea Bocelli.

FIFA cho biết cả 3 lễ khai mạc đều có chủ đề tái hiện chiếc cúp vàng thông qua lăng kính văn hóa của nước chủ nhà. Tại Mexico, ý tưởng này được thể hiện qua nghệ thuật cắt giấy papel picado cầu kỳ và giàu tính lễ hội — biểu tượng mạnh mẽ của truyền thống, sự khéo léo thủ công.

Shakira sẽ biểu diễn trong lễ khai mạc World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Hai huyền thoại bóng đá thế giới là Pele và Diego Maradona sẽ được vinh danh trong lễ khai mạc World Cup 2026 diễn ra ngày 12/6. Việc tri ân hai huyền thoại không chỉ xuất phát từ tầm vóc lịch sử của họ đối với bóng đá thế giới mà còn bởi chính địa điểm tổ chức.