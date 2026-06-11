Trực tiếp khai mạc World Cup 2026 hôm nay 11/6

Khai mạc World Cup 2026 ở Mexico có gì đặc biệt?
Trong lễ khai mạc tại Mexico, diễn viên Salma Hayek (từng thủ vai Sonia Kincard trong phim "The Hitman's Bodyguard") được chọn làm người dẫn chương trình. Alejandro Fernandez sẽ trình bày quốc ca Mexico, trong khi Tyla sẽ hát quốc ca Nam Phi.
Danh sách nghệ sĩ trình diễn trong lễ khai mạc World Cup 2026 tại Mexico được công bố có 2 danh ca nổi tiếng thế giới là Shakira và Andrea Bocelli.
FIFA cho biết cả 3 lễ khai mạc đều có chủ đề tái hiện chiếc cúp vàng thông qua lăng kính văn hóa của nước chủ nhà. Tại Mexico, ý tưởng này được thể hiện qua nghệ thuật cắt giấy papel picado cầu kỳ và giàu tính lễ hội — biểu tượng mạnh mẽ của truyền thống, sự khéo léo thủ công.
Hai huyền thoại bóng đá thế giới là Pele và Diego Maradona sẽ được vinh danh trong lễ khai mạc World Cup 2026 diễn ra ngày 12/6. Việc tri ân hai huyền thoại không chỉ xuất phát từ tầm vóc lịch sử của họ đối với bóng đá thế giới mà còn bởi chính địa điểm tổ chức.
Khai mạc World Cup 2026 mấy giờ?
Lễ khai mạc World Cup 2026 bắt đầu lúc 0h30 ngày 12/6 (giờ Việt Nam) tại sân vận động Azteca (Mexico City, Mexico) có sức chứa hơn 87 nghìn khán giả.
Đây là kỳ World Cup lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển tham dự và 3 quốc gia đồng chủ nhà. Đáng chú ý, World Cup 2026 có 3 lễ khai mạc được tổ chức lần lượt tại Mexico, Canada và Mỹ.
Tại Canada và Mỹ, lễ khai mạc World Cup 2026 được tổ chức ngày 12/6 theo giờ địa phương (ngày 13/6 giờ Việt Nam). Lễ khai mạc thứ hai được tổ chức trước trận Canada gặp Bosnia & Herzegovin (2h ngày 13/6) khoảng 90 phút, trên sân vận động BMO Field, Toronto. Tương tự, 90 phút trước trận Mỹ gặp Paraguay tại sân SoFi, Inglewood, Los Angeles là lễ khai mạc thứ ba.
Trọng tài bắt trận khai mạc World Cup 2026 là ai?
FIFA công bố tổ trọng tài điều khiển trận khai mạc World Cup 2026, trong đó trọng tài Wilton Sampaio được giao bắt chính trong trận đấu giữa Mexico và Nam Phi.
Nhận định bóng đá Mexico vs Nam Phi, khai mạc World Cup 2026
Nhận định Mexico vs Nam Phi, bảng A World Cup 2026 (2h ngày 12/6): Phân tích số liệu thống kê, dự đoán tỷ số Mexico đấu với Nam Phi.
Nhận định bóng đá Canada vs Bosnia & Herzegovina, bảng B World Cup 2026
Nhận định Canada vs Bosnia & Herzegovina, bảng B World Cup 2026 (2h ngày 13/6): Phân tích số liệu thống kê, dự đoán tỷ số Canada đấu với Bosnia & Herzegovina.
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