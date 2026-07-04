Tiêu dùng xanh bắt đầu từ việc bớt một chiếc túi nilon

(VTC News) -

Ám ảnh túi nilon lềnh bềnh sau mưa

Từ ngày 1 - 5/7, Tập đoàn TH triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế không sử dụng túi nilon 3/7 và Chiến dịch Ngày không sử dụng túi ni-lông (do Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường (ISPAE), Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Sở Công thương Hà Nội phát động) tại 16 cửa hàng true mart tại Hà Nội.

Trong đó, hai cửa hàng ở 34 đường Hoàng Quốc Việt và 68 Chu Huy Mân có khu trải nghiệm với nhiều hoạt động tương tác dành cho người tiêu dùng.

Khách hàng check-in xanh hưởng ứng Ngày quốc tế không sử dụng túi nilon tại TH true mart.

Trong ngày 1/7, khu trải nghiệm tại cửa hàng 34 Hoàng Quốc Việt thu hút rất đông khách hàng hưởng ứng, bày tỏ sự ủng hộ từ bỏ thói quen sử dụng túi nilon; giảm, tái sử dụng nhiều lần hoặc dùng các loại túi sinh thái bền vững để giảm lượng rác thải ra môi trường.

Ghé mua sữa lúc chiều muộn, chị Phạm Thị Thanh Huyền, nhà ở đường Cầu Diễn hào hứng chụp ảnh check-in. Chị Huyền chia sẻ, bước ngoặt khiến chị quyết tâm thay đổi thói quen sử dụng túi nilon xuất phát từ chính áp lực dọn dẹp nhà cửa mỗi ngày.

Trước đây, mỗi ngày đi chợ chị Huyền dùng ít nhất 4 - 5 túi nilon. Giữ lại những chiếc túi còn sạch để tái sử dụng nhưng sau vài ngày, bếp lại “ngập” túi lưu trữ, phải đem bỏ vào thùng rác. Quyết tâm giảm sử dụng túi nilon, chị Huyền chỉ đi chợ mỗi tuần 1 lần và chuyển qua sử dụng túi vải và các loại túi bền vững.

Nhưng điều thôi thúc khiến người phụ nữ trẻ này phải thay đổi nhanh hơn nữa chính là những hình ảnh ám ảnh trên đường phố Hà Nội mỗi khi mùa mưa tới. Những lúc mưa ngập, túi nilon cứ nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

“Môi trường không còn được sạch sẽ nữa nếu cứ dùng, xả túi nilon vô tội vạ. Em chuẩn bị đón em bé chào đời và muốn con mình được lớn lên trong một môi trường xanh sạch hơn và phải bắt đầu từ căn bếp, không gian nhà mình sẽ không còn rác là những chiếc túi nilon”, chị Huyền nói.

Chị Đỗ Thị Ngân sử dụng túi sinh thái thay thế túi dùng một lần khi mua sắm tại cửa hàng TH true mart 34 Hoàng Quốc Việt – Hà Nội.

Cầm theo chiếc túi sinh thái lấy từ cốp xe máy, chị Đỗ Thị Ngân, nhà ở chung cư An Bình, đường Phạm Văn Đồng từ chối sử dụng túi dùng một lần từ nhân viên bán hàng. Chị Ngân chia sẻ, khoảng 2 năm nay, trong cốp xe máy phương tiện đi lại hàng ngày lúc nào cũng để sẵn 1- 2 túi sinh thái.

Bất cứ khi nào đi chợ hay ra siêu thị, mua thực phẩm tươi sống hay mua sữa, chị Ngân đều sử dụng túi mang theo, tuyệt đối không lấy thêm túi nilon nữa. Ngay cả với sản phẩm sữa chua, chị Ngân cũng từ chối lấy thêm thìa dùng một lần để về nhà dùng thìa của gia đình nhằm hạn chế tối đa rác thải nhựa ra môi trường.

“Chương trình kêu gọi khách hàng giảm túi nilon của TH rất ý nghĩa. Bình thường túi của TH đã là loại túi sinh học dễ phân hủy, thân thiện hơn với môi trường rồi nhưng giờ họ tiến thêm bước nữa là khuyến khích khách mang túi cá nhân đi mua sắm, như vậy còn tốt hơn nữa”, chị Ngân nói.

Túi vải canvas của TH true mart cũng là lựa chọn bền vững của nhiều khách hàng khi đi mua sắm.

Doanh nghiệp lan tỏa lối sống xanh

Sự thay đổi nhận thức của người tiêu dùng, chung tay bảo vệ môi trường không diễn ra đơn lẻ mà đang nhận được sự tiếp sức rất lớn từ các hoạt động đồng hành, hưởng ứng của các doanh nghiệp.

Điển hình như Tập đoàn TH, ngoài chương trình kêu gọi khách hàng không sử dụng, giảm sử dụng túi nilon, hạn chế rác thải nhựa dùng một lần được triển khai mạnh mẽ thời gian qua, doanh nghiệp này cũng chủ động chuyển đổi công nghệ, áp dụng nhiều giải pháp thúc đẩy tiêu dùng bền vững.

Từ năm 2018, hệ thống TH true mart chuyển sang sử dụng túi sinh học thay thế túi nilon dùng một lần. Đến năm 2022, TH giảm 50% lượng thìa sữa chua dùng một lần đi kèm sản phẩm TH true YOGURT cung ứng ra thị trường. (Trên thực tế, toàn bộ thìa sữa chua của TH đã được sản xuất các các nguyên liệu có nguồn gốc chủ yếu từ tinh bột thực vật thay thế nhựa).

Mặc dù thìa sữa chua TH đã được làm bằng chất liệu thực vật thân thiện hơn với môi trường, doanh nghiệp vẫn giảm lượng cung cấp thìa này.

Trong thiết kế bao bì sản phẩm, TH yêu cầu các đơn vị sản xuất liên tục rà soát và tối ưu khối lượng vật liệu sử dụng trên bao bì cũng như từng cấu phần bao bì.

Nhiều cải tiến đã được thực hiện như giảm trọng lượng chai, giảm độ dày màng bọc lốc, giảm độ dày mác chai và bỏ sử dụng màng co nắp đối với sản phẩm nước tinh khiết TH true WATER. Theo tính toán, các giải pháp này đóng góp vào chuỗi sáng kiến giúp giảm hơn 600 tấn nhựa mỗi năm.

Bên cạnh đó, TH triển khai nhiều hoạt động nhằm khuyến khích người tiêu dùng tham gia trực tiếp vào hành trình bảo vệ môi trường. Hàng năm, Tập đoàn tổ chức chương trình thu gom vỏ hộp sữa sau sử dụng tại hệ thống TH true mart góp phần lan tỏa lối sống xanh và nâng cao nhận thức về phân loại, tái chế bao bì ngay từ mỗi gia đình.

Kết hợp với Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO), TH đưa tổng khối lượng bao bì hộp giấy thu gom được trong 3 năm gần đây lên hơn 21.000 tấn.