Cuộc sống bên trong thị trấn nóng nhất thế giới

(VTC News) -

Mùa hè năm nay, thị trấn Banda ở bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, có những ngày nhiệt độ lên tới 48,2°C. Tính từ đầu năm, nơi đây trải qua 7 lần được ghi nhận là điểm nóng nhất Trái Đất.

Nhiệt độ tại đây sau đó giảm nhẹ nhưng không khí vẫn ngột ngạt, đặc biệt khi những cơn mưa theo mùa làm độ ẩm tăng cao. Nắng nóng chi phối gần như mọi hoạt động, từ thời gian làm việc, nghỉ ngơi đến cách người dân chăm sóc trẻ em và động vật.

Người lao động khuân vác rau củ tại chợ vào sáng sớm giữa đợt nắng nóng ở Banda, Ấn Độ. (Ảnh: AP)

Làm việc từ 4h để tránh nóng

Khi phần lớn thị trấn còn chìm trong giấc ngủ, bà Munni Devi cùng bốn con trai đã bắt đầu công việc bốc dỡ rau củ. Mới 4h, nhiệt độ ngoài trời đã lên tới 30°C.

Tại chợ rau Banda, những người lao động tất bật chuyển cà chua, mít và nhiều loại rau củ từ xe tải sang các phương tiện nhỏ hơn để giao tới cửa hàng trong khu dân cư. Những người đàn ông trẻ đẩy xe hàng qua lối đi chật hẹp, trong khi phụ nữ ngồi phân loại rau ngay bên đường.

Bà Devi, 70 tuổi, cho biết mùa hè tại Banda ngày càng khắc nghiệt và năm nay đặc biệt nóng. Công việc bốc dỡ vốn nặng nhọc và trở nên khắc nghiệt hơn nhiều trong những ngày nhiệt độ lên sát 50°C. Dù vậy, bà và các con không thể nghỉ làm vì cần thu nhập trang trải cuộc sống.

Nhiều người cũng đến chợ từ sáng sớm, hy vọng mua xong thực phẩm trước khi nhiệt độ tăng vọt. Bà Devi cùng các con làm việc đến trưa rồi trở về nhà nghỉ ngơi, nhưng nguồn điện chập chờn khiến họ khó tìm được cảm giác dễ chịu ngay cả khi ở trong nhà.

“Đôi khi điện bị cắt suốt nhiều giờ. Trong nhà có quạt trần cũng không thể sử dụng”, bà nói và cho biết thường phải dùng vòi xịt nước lên người giúp những đứa trẻ trong gia đình giải nhiệt.

Khi nắng chiều thiêu đốt đường phố, những người có điều kiện đều ở trong nhà. Tuy nhiên, một số người bán rau và tài xế xe tuk-tuk vẫn bám trụ ngoài trời, hy vọng kiếm thêm chút thu nhập.

Bệnh viện chật kín bệnh nhân

Nhiệt độ tăng khiến lượng bệnh nhân đổ về bệnh viện Banda, một trong những cơ sở y tế lớn của khu vực, ngày càng nhiều.

Bác sĩ khám chữa cho bệnh nhân nhập viện vì liên quan nắng nóng ở Banda, Ấn Độ. (Ảnh: AP)

Những người gặp vấn đề sức khỏe do nắng nóng, từ ngất xỉu đến sốc nhiệt, thường nhập viện vào buổi chiều và tối, khiến hành lang và phòng bệnh chật kín.

Bệnh nhân ngồi sát nhau trên các hàng ghế dài, trong khi người thân dùng giấy quạt mát. Nhân viên y tế liên tục di chuyển giữa các giường, mang theo túi dịch truyền cho những trường hợp mất nước.

Bác sĩ Abhishek Pranayami, người đứng đầu bệnh viện, cho biết lượng bệnh nhân luôn tăng mạnh vào mùa hè, nhưng tình hình ngày càng nghiêm trọng qua từng năm.

Cơ sở này tiếp nhận nhiều người bị mất nước, tiêu chảy, nôn mửa và đau bụng, những vấn đề trở nên phổ biến khi nhiệt độ tăng cao. Một số người hồi phục sau vài ngày, trong khi những trường hợp nặng cần điều trị lâu hơn.

“Áp lực đối với chúng tôi và đội ngũ nhân viên y tế đang rất lớn”, Pranayami nói.

Ra ga tàu ngủ để tránh nóng

Trẻ em tập trung xem điện thoai tại một nhà ga xe lửa ở Banda, Ấn Độ, thứ Bảy. (Ảnh: AP)

Banda vẫn oi bức ngay cả khi mặt trời đã lặn. Tại ga tàu của thị trấn, nhiều gia đình tập trung đến tận khuya vì cho rằng sân ga thoáng đãng với những luồng gió nhẹ thoáng qua, sẽ dễ chịu hơn căn nhà chật chội đã hấp thụ nhiệt cả ngày.

Hàng chục người trải chăn trên sân ga lát đá, nằm cách những toa tàu đang đỗ chỉ vài bước chân. Một số người dùng túi xách làm gối, đặt dép ngay cạnh chân. Có người nằm duỗi trên ghế dài, đầu gối lên ba lô.

Gần quầy bán vé, nhiều đàn ông, phụ nữ và trẻ em cố ngủ dưới ánh đèn sáng. Bất chấp tiếng xe cộ và hành khách qua lại, họ nằm trên khăn hoặc trực tiếp trên nền sỏi. Đường sá và vỉa hè gần nhà ga rộng rãi và thông thoáng, trở thành nơi có khả năng giúp họ chợp mắt tốt nhất.

Nắng nóng ngày càng dữ dội

Cuộc vật lộn tìm nơi tránh nóng và nghỉ ngơi đang trở thành hình ảnh quen thuộc mỗi mùa hè tại Banda.

“Biến đổi khí hậu đang làm thay đổi mức nhiệt trung bình”, Abhiyant Tiwari, chuyên gia về khí hậu và sức khỏe tại tổ chức NRDC India ở New Delhi, nhận định.

Ông Tiwari cho biết Banda vốn nổi tiếng với mùa hè nóng bức, nhưng điều thay đổi hiện nay là cường độ, thời gian kéo dài và số người phải tiếp xúc với nhiệt độ nguy hiểm.

Nhiệt độ ban đêm duy trì ở mức cao đặc biệt đáng lo ngại vì khiến cơ thể không có thời gian phục hồi sau cái nóng ban ngày.

Chính quyền địa phương đã mở các trung tâm tránh nóng, phân phát hàng trăm nghìn bộ bù nước và điện giải đường uống, đồng thời tăng cường giám sát bệnh viện trong những ngày có cảnh báo nhiệt độ cao.

Amit Aasery, người đứng đầu chính quyền quận Banda, cho biết giới chức đang nghiên cứu mực nước ngầm, độ ẩm đất và tình trạng suy giảm thảm thực vật, đồng thời tìm cách cải thiện nguồn cung nước và nâng cao nhận thức cộng đồng. Tuy nhiên, khả năng ứng phó của địa phương có giới hạn.

“Những gì xảy ra ở đây là hiện tượng toàn cầu”, Aasery nói. “Đó là hậu quả của biến đổi khí hậu và chúng tôi đang phải gánh chịu”.